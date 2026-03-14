Când trebuie schimbate cauciucurile de iarnă cu cele de vară în 2026. Cât costă montajul la service

De: Anca Chihaie 14/03/2026 | 18:47
Odată cu venirea primăverii, șoferii trebuie să adapteze autovehiculele la temperaturile mai ridicate, iar una dintre cele mai importante măsuri este schimbarea anvelopelor de iarnă cu cele de vară.

Deși legislația nu impune o dată exactă pentru această operațiune, experții în siguranța rutieră recomandă efectuarea schimbului atunci când temperaturile medii diurne depășesc constant 7 – 8 grade Celsius. Aceasta reprezintă o limită tehnică importantă, care marchează sfârșitul sezonului rece și momentul în care anvelopele de iarnă încep să își piardă eficiența, iar cele de vară devin optime pentru condus.

În mod obișnuit, acest interval se situează la finalul lunii martie sau începutul lunii aprilie. Totuși, climatul regional poate influența această perioadă: zonele montane, unde diminețile și serile rămân reci sau unde există risc de îngheț și polei, impun o amânare a schimbului până când pericolul dispare complet. Alegerea momentului potrivit nu este doar o chestiune de confort, ci și de siguranță rutieră.

Temperatura este factorul decisiv în menținerea performanțelor anvelopelor. Anvelopele de vară își pierd flexibilitatea sub 7 grade Celsius, ceea ce duce la o aderență redusă și la creșterea distanței de frânare. În același timp, anvelopele de iarnă, concepute pentru temperaturi scăzute și suprafețe alunecoase, se uzează rapid dacă sunt folosite pe asfalt cald, ceea ce poate conduce la deteriorarea lor prematură, creșterea consumului de carburant și un risc mai mare de accidente. Stabilizarea vremii și trecerea la ora de vară sunt repere naturale care ajută șoferii să își planifice schimbul de anvelope fără riscuri.

Legislația rutieră nu obligă șoferii să folosească anvelope de iarnă pe tot parcursul sezonului rece, ci doar în situațiile în care drumul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei. În afara acestor condiții, folosirea lor pe asfalt uscat și temperaturi ridicate este ineficientă. Astfel, trecerea la anvelopele de vară este recomandată pentru păstrarea durabilității și performanțelor, dar și pentru optimizarea consumului de combustibil.

Cât costă montajul la service

Costurile pentru schimbarea unui set complet de anvelope variază în funcție de dimensiunea jantelor și tipul vehiculului. Pentru jante mici, între 12 și 14 inch, prețul mediu este de aproximativ 180 de lei, iar pentru jante de 15 – 16 inch, costul ajunge la 200 – 220 de lei. Montajul jantelor mai mari, de 17 – 18 inch, poate varia între 250 și 290 de lei. În cazul SUV-urilor sau al jantelor foarte mari, de 19 inch și peste, prețurile pot ajunge la 350 – 360 de lei. Serviciile de montaj includ demontarea și montarea anvelopelor pe jantă, echilibrarea și aplicarea plumbilor. În plus, unele service-uri oferă și depozitarea anvelopelor pentru sezonul următor, la tarife între 100 și 150 de lei.

Întârzierea schimbului de anvelope poate avea consecințe semnificative. Uzura prematură a cauciucurilor de iarnă, creșterea distanței de frânare și reducerea aderenței pe drumurile uscate sunt doar câteva dintre riscuri. Pentru a preveni astfel de situații și pentru a prelungi durata de viață a anvelopelor, recomandarea generală este efectuarea schimbului imediat ce temperaturile medii zilnice depășesc constant 7 – 8 grade Celsius.

