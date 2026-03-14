Mihai Pleșu, fiul filosofului Andrei Pleșu, trimis în judecată pentru trafic de droguri. Pe cine ar fi aprovizionat acesta

De: Anca Chihaie 14/03/2026 | 19:11
Mihai Alexandru Pleșu, fiul filosofului și scriitorului Andrei Pleșu, a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT Iași într-un dosar complex de trafic de droguri. Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul Iași și include mai mulți inculpați, acuzați de trafic de substanțe interzise.

Pe lângă Mihai Alexandru Pleșu, în același dosar au mai fost trimise în judecată și alte persoane. Aceștia sunt cercetați pentru infracțiuni prevăzute de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea consumului și traficului ilicit de droguri. Conform acestei legislații, traficul de droguri de risc se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani, în timp ce pentru drogurile de mare risc pedepsele pot ajunge între 5 și 12 ani.

Anchetatorii DIICOT susțin că investigarea grupării a început în septembrie 2018, ca urmare a unor sesizări privind existența unei rețele de distribuție de cannabis (skunk) și ecstasy (MDMA) în municipiul Iași. Sursele oficiale indică faptul că gruparea vindea droguri către consumatori locali, în special în contextul evenimentelor muzicale organizate în cluburile din oraș, unde cererea pentru ecstasy creștea semnificativ.

În timpul anchetei, autoritățile au identificat mai multe locații echipate pentru cultivarea cannabisului, inclusiv instalații indoor cu lămpi speciale, ventilatoare și corturi de cultură. În urma perchezițiilor din aprilie 2019, au fost confiscate diverse substanțe interzise, printre care cocaină, cannabis, hașiș, ecstasy și ciuperci halucinogene, precum și echipamente folosite pentru dozarea și pregătirea drogurilor, cum ar fi cântare electronice de precizie și grindere.

Mihai Alexandru Pleșu a fost adus la Iași de la București și reținut în aprilie 2019. Ulterior, magistrații au dispus punerea sa sub control judiciar, respingând propunerea procurorilor de arestare preventivă. Ancheta arată că bărbatul ar fi reprezentat principala sursă de aprovizionare pentru dealerul local, iar pentru o perioadă ar fi încercat să înființeze o cultură indoor de cannabis, cu implicarea concubinei sale în unele activități conexe.

Cercetările desfășurate de autorități au inclus monitorizarea activității grupării timp de mai multe luni, iar potrivit datelor din dosar, în această perioadă nu ar fi fost înregistrate tranzacții directe între Mihai Alexandru Pleșu și consumatori. Totodată, procurorii au urmărit modul în care gruparea se aproviziona și distribuia droguri în contextul evenimentelor muzicale și al traficului stradal.

Dosarul aflat acum pe rolul Tribunalului Iași pune accent pe identificarea tuturor persoanelor implicate în rețea și pe stabilirea fluxului de droguri de la sursă până la consumatori.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Dan Alexa a “înscris în poarta” vedetei, la party-ul de Revelion! Detaliile care schimbă totul ...
Dan Alexa a “înscris în poarta” vedetei, la party-ul de Revelion! Detaliile care schimbă totul în divorțul momentului
Surpriză uriașă pentru Iustina Loghin și Cornel! Foștii concurenți de la Insula Iubiri au aflat ...
Surpriză uriașă pentru Iustina Loghin și Cornel! Foștii concurenți de la Insula Iubiri au aflat sexului celui de-al doilea copil
Reguli pentru construcția unei case pe limita de proprietate. Ce trebuie să știi
Reguli pentru construcția unei case pe limita de proprietate. Ce trebuie să știi
Când trebuie schimbate cauciucurile de iarnă cu cele de vară în 2026. Cât costă montajul la service
Când trebuie schimbate cauciucurile de iarnă cu cele de vară în 2026. Cât costă montajul la service
Ce face Denisa Filcea, de fapt, cu gențile Hermés. Soția lui Flick spune „pas” criptomonedelor ...
Ce face Denisa Filcea, de fapt, cu gențile Hermés. Soția lui Flick spune „pas” criptomonedelor și aurului. Are o strategie specială
Românii care au lucrat în Grupa I pot ieși mai devreme la pensie. Ce perioade de vechime sunt recunoscute
Românii care au lucrat în Grupa I pot ieși mai devreme la pensie. Ce perioade de vechime sunt recunoscute
Vezi toate știrile