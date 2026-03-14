Ce face Denisa Filcea, de fapt, cu gențile Hermés. Soția lui Flick spune „pas” criptomonedelor și aurului. Are o strategie specială

De: Adrian Vâlceanu 14/03/2026 | 18:41
Declarații cel puțin interesante ale Denisei Filcea, soția lui Flick aka Domnul Rimă, făcute în cadrul podcastului Gand la Gând cu Teo. Nu știm cât de bine gândite au fost, dar cu siguranță au fost rostite, iar CANCAN.RO vegheză mereu și nu se putea să nu observe că Denisa are niște strategii de investiții cel puțin speciale.

Se știe că Denisa a studiat la Harvard. A făcut un curs de ”Strategii de digital marketing”. Nu știm dacă acolo a primit pontul investițiilor în genți, însă rețeta e destul de simplă. Pasul 1: cumperi o geantă foarte scumpă. Pasul 2: nu o porți, o ții în dulap, sau mai bine în seif. Pasul 3: PROFIT!

Denisa Filcea, dezvăluiri despre gențile de brand. sursă – social media

Totuși, spune Denisa la podcastul lui Teo, ”Eu nu-mi port gențile”. Pentru că nu vrea să-și devalorizeze singură activele investiționale. Și acum vine bomba. Când Teo o întreabă franc ”Și atunci de ce le iei?”, Denisa îi dezvăluie lui Teo (și nouă, și lumii întregi) SECRETUL: ”Sunt cea mai bună investiție din lume”, spune Denisa.

”Taci, tu!”, îi spune Teo, vizibil înmărmurită de revelațiile Denisei. Investiția în genți e mai sus în top decât investiția în cripto sau în aur? Opriți totul! Modificați-vă contractul de muncă, cereți să fiți plătiți în genți Hermés! Și nu doar atât. Haideți să ne gândim și la patria noastră. Cineva trebuie neapărat să-i dea share lui Mugur Isărescu, care trebuie să vândă toată rezerva de aur a României și să cumpere fabrica de genți Hermés, ca să scăpăm definitiv de problemele cu deficitul. Și apoi, dăm drumul la exporturi! Profit!

Tindem să-i dăm dreptate Denisei. O geantă Hermés va fi mereu căutată, pentru că se știe că o gospodină, când vrea să coboare și să meargă până la Obor să ia conopidă, va lua rapid din cui o geantă Hermés, va arunca o jiletcă de la Burberry pe ea, va lua căruciorul de piață Louis Vuitton, își va pune rapid o pereche de stiletto de la Ferragamo și dusă a fost. De aceea gențile Hermés sunt atât de vandabile. Indiferent de preț, va exista mereu o cerere constantă, ca la pâine, motorină și apă plată.

De remarcat că de fapt nu Denisa, ci Flick Domnul Rimă a făcut cea mai bună investiție din lume, pentru că e clar că lângă Denisa viitorul lui financiar va fi mereu asigurat, din moment ce soția lui are asemenea pricepere în a jongla cu activele financiare și non-financiare.

