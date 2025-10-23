Denisa e șefa la ea-n familie, iar Flick se conformează. “Domnul Rimă”, soțul ideal: cară, conduce și zâmbește!

Doamnelor și domnilor, așa arată un tată dedicat, care bifează cu succes și rolul de soț atent. Ei nici că-i pasă, singura grijă pe care pare să o aibă este ca gentuța să stea în poziția corectă pe braț. CANCAN.RO are imagini tari cu Flick, care și-a scos fetele în oraș, pe soția lui și fiica lor. Sau poate Denisa Filcea este cea care a scos familia în oraș, cel puțin, așa pare, că ea este șefa în casă. Cu gentuța roz pe braț, nu-i pasă de nimic! Viața e roz și roz este lumea toată, iar Denisa iese din casă nemachiată. Eh și noi avem ceva talent la rime, nu doar Flick.

De când s-a retras din lumina reflectoarelor, Flick s-a dedicat în totalitate vieții de familie. A devenit un soi de influencer, ne mai prezintă câte o hăinuță pe social media și mai face câte o rimă, dar în rest, rolul de soț și tată este pe primul loc. Astfel, Denisa își vede liniștită de treburile ei și nu o stresează nimeni și nimic. El a fost la volan, a condus mașina mai ceva ca un șofer de uber, iar ea, ca o adevărată divă, a stat în spate.

Bine, să spunem că aici a existat un motiv întemeiat, a stat cu cea mică. Dar atitudinea, tot de boss a avut-o, atunci când a coborât din mașină. Ușor încruntată și complet nemachiată, partenera de viață a fostului prezentator ne-a convins că o fi soțul ei cu rimele, dar ea e cea care dă tonul.

Denisa Filcea, boss-ul din familia lui Flick

Nu este prima dată când vedem această imagine în familia celor doi. Iar asta înseamnă că Denisa Filcea l-a învățat bine pe soțul ei, ca să nu spunem…dresat. Ea niciodată nu duce copilul în brațe, asta este atribuția lui Flick. Ea își duce geanta tacticos. Iar apropo de geantă, nu putem să trecem cu vederea faptul că șatena este tare atentă la detalii în ceea ce privește outfit-ul. Îmbrăcată într-un costum oversized gri, a accesorizat ținuta cu o geantă roz pal, asortată cu șnururile adidașilor.

Eh, asta da exercițiu stilistic. Dacă privim tabloul de familie, în ansamblu, se asortează și cu ținuta micuței Eva Maria, îmbrăcată toată în roz. Imediat cum a coborât din mașină, a pornit înainte (așa cum face un adevărat cap al familiei), către restaurantul unde urmau să ia masa. S-a întors la un moment dat către soțul ei, care o ducea în brațe pe fetiță și care încerca să îi spună ceva. Însă atenția ei nu prea era concentrată asupra lui, avea o…situație la un ochi, care trebuia rezolvată imediat!

