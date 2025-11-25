Denisa Filcea și Flick sau Domnul Rimă cum este cunoscut Andrei Sebastian Filcea au luat o decizie radicală în prima zi a acestui an. Bruneta ne-a povestit că a eliminat zahărul din casă și s-a asigurat că nici alimentele cumpărate din supermarket nu ascund vreun gram din acest produs. Creatoarea de conținut a explicat, pentru CANCAN.RO, motivul pentru care au luat această măsură, dar și care sunt beneficiile constatate. De asemenea, ne-a spus și care este planul legat de mărirea familiei. În urmă cu 3 ani și jumătate, cei doi au intrat în clubul părinților, micuța Eva devenind centru universului lor.

Denisa Filcea are o siluetă de invidiat și recunoaște deschis că nu face vreun sacrificiu în acest sens. Ba mai mult, își permite să consume orice fără a avea stresul ceasului că a depășit o anumită oră și nici număratul caloriilor. De 11 luni, bruneta a eliminat din alimentație zahărul și este foarte atentă la cumpărături. S-a specializat în studierea etichetelor și știe exact unde găsește produse în care zahărul nu se strecoară printre…ingrediente.

Denisa Filcea: “De la 1 ianuarie 2025 nu am mai mâncat”

CANCAN.RO: Ce sacrificii faci pentru siluetă?

Denisa Filcea: Niciun sacrificiu. E genetic.

CANCAN.RO: Deci îți permiți să mănânci orice?

Denisa Filcea: Da, mănânc orice, oricând, la orice oră. E pur și simplu genetic, nu e un sacrificiu enorm pe care îl fac. Singurul lucru pe care îl fac e că de la 1 ianuarie 2025 nu am mai mâncat zahăr și absolut niciun aliment care conține zahăr. Dar asta nu din rațiuni de siluetă sau aspect fizic, ci mai mult pentru sănătate și pentru faptul că noi nu dorim să-i dăm Evei zahăr. Și atunci nimic nu e mai important decât puterea exemplului. Noi nu mâncăm zahăr, n-avem zahăr în casă.

Denisa Filcea: “Cel mai mult am văzut o îmbunătățire a aspectului tenului, ceea ce contează mult”

CANCAN.RO: Dar nu ți s-a întâmplat, de exemplu, să cumperi ceva din supermarket și să constați ulterior că avea și un pic de zahăr?

Denisa Filcea: Nu, că mă uit înainte. Și am găsit de toate: și muștar fără zahăr și ketchup fără zahăr. Dacă îți vine să crezi că există zahăr în muștar, eu nu știam! Da, există! Practic am aflat că în aproape toate alimentele există zahăr.

CANCAN.RO: Și Flick a adoptat același stil de viață?

Denisa Filcea: Da, amândoi.

CANCAN.RO: Și e dulce viața fără zahăr?

Denisa Filcea: Mai dulce.

CANCAN.RO: Ce beneficii ai constatat pe propria piele după ce ai renunțat la zahăr?

Denisa Filcea: Uite, din punct de vedere al energiei peste zi! Sincer nu mi-am făcut analizele, adică nu pot să zic că în sănătate s-a văzut ceva spectaculos. Pur și simplu am citit foarte multe studii, documentare, am văzut cum zahărul e foarte dăunător pentru tot corpul nostru, dar cel mai și cel mai mult am văzut o îmbunătățire a aspectului tenului, ceea ce contează mult.

Denisa Filcea: “Vreau să fac o treabă bună înainte să mă gândesc dacă să mă apuc de alta”

CANCAN.RO: Cum a fost anul ăsta pentru voi?

Denisa Filcea: A fost un an foarte bun, sincer, din toate punctele de vedere: proiecte, am avut vacanțe foarte drăguțe.

CANCAN.RO: Aveți planuri pentru mărirea familiei?

Denisa Filcea: Nu, momentan nu. Eu sunt foarte implicată și dedicată Evei. Sunt tot timpul acolo și cred că e foarte important, mai ales în perioada aceasta de la 3 la 5 ani, ea are 3 ani și jumătate. Acum se formează toate structurile psihice, emoționalul, totul, și vreau să fac o treabă bună înainte să mă gândesc dacă să mă apuc de alta.

CANCAN.RO: Ce îți dorești pentru noul an?

Denisa Filcea: Dacă lucrurile vor merge ca până acum, totul e perfect. Să fim fericiți și sănătoși și împreună.

