Românii care stau la bloc trebuie să știe asta. Asociația te poate obliga să faci curățenie în apartament

O decizie recentă a instanței a stabilit că un proprietar de apartament este obligat să curețe locuința infestată și să efectueze o deratizare completă, iar asociația de proprietari are responsabilitatea de a supraveghea respectarea acestei măsuri. Hotărârea evidențiază rolul asociațiilor în menținerea condițiilor minime de igienă și siguranță în cadrul condominiilor.

Cazul a fost generat de un apartament afectat de o infestare semnificativă cu gândaci și acumulare de deșeuri, care provoca miros persistent și pătrundea în locuințele vecine, dar și în spațiile comune ale imobilului. Situația a dus la multiple reclamații din partea vecinilor, care au semnalat perturbarea condițiilor normale de locuire și un risc potențial pentru sănătate.

Asociația te poate obliga să faci curățenie în apartament

Instanța a subliniat că efectele infestării și ale mirosurilor nu se limitează la apartamentul în cauză, ci afectează folosința normală a locuințelor învecinate și perturbă conviețuirea în cadrul comunității. În acest context, proprietarul a fost obligat nu doar să igienizeze complet apartamentul, ci și să realizeze deratizarea, măsuri menite să elimine riscurile sanitare pentru întreaga clădire.

Decizia instanței stabilește, totodată, că asociația de proprietari trebuie să monitorizeze respectarea hotărârii. Dacă proprietarul nu se conformează, asociația este autorizată să contracteze o firmă specializată pentru efectuarea lucrărilor de curățenie și deratizare, iar costurile vor fi suportate de proprietarul în culpă. În plus, asociația are obligația de a efectua deratizarea tuturor spațiilor comune, inclusiv a subsolului, pentru a preveni răspândirea infestării.

Hotărârea se bazează pe prevederile Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor. Aceasta stabilește responsabilități clare atât pentru proprietari, cât și pentru asociații, evidențiind că dreptul de proprietate nu poate fi exercitat în detrimentul sănătății sau confortului vecinilor.

Decizia servește ca un exemplu clar privind limitele dreptului de proprietate și obligațiile cetățenilor față de comunitatea în care trăiesc. Nu este suficient ca o locuință să fie doar deținută; aceasta trebuie întreținută într-un mod care să nu afecteze sănătatea și confortul vecinilor. În același timp, asociațiile de proprietari nu pot rămâne pasive în fața unor încălcări ale normelor de igienă, fiind responsabile pentru supravegherea respectării regulilor și pentru intervenția în caz de necesitate.

