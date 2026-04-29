Andrei Rotaru s-a mutat în casă nouă, după despărțirea de Cristina. Imaginile au devenit virale

După o relație care a durat mai bine de un deceniu, Andrei Rotaru și Cristina Rotaru au decis recent să se despartă. În urma mai multor neînțelegeri apărute în timp, cei doi au ajuns la concluzia că este mai bine să meargă pe drumuri separate, punând capăt unei povești de iubire care părea stabilă, după șansa acordată la finalul emisiunii Insula Iubirii.

După separare, fostul concurent de la Insula Iubirii a ales să fie discret și s-a retras o perioadă din mediul online. Absența sa nu a trecut neobservată, însă revenirea a stârnit și mai multe reacții. Andrei Rotaru a publicat un videoclip filmat într-o locuință nouă, semn că a părăsit casa în care locuia alături de fosta parteneră.

Cum s-a filmat Andrei în noua casă

Imaginile l-au surprins într-o ipostază neobișnuită, în timp ce făcea mișcări specifice boxului chiar în baie. Comportamentul său a ridicat semne de întrebare în rândul celor care îl urmăresc, mulți întrebându-se dacă este bine sau dacă trece printr-un moment dificil. Comentariile nu au întârziat să apară, iar reacțiile au fost împărțite între îngrijorare și curiozitate.

De cealaltă parte, Cristina Rotaru a ales să vorbească deschis despre situație, pentru a clarifica speculațiile. Ea a confirmat despărțirea și a explicat că decizia nu a fost una ușoară, ci rezultatul unei perioade complicate, în care au existat atât momente frumoase, cât și dificultăți. În prezent, aceasta se concentrează pe procesul de vindecare și pe schimbările necesare după încheierea relației.

”A venit momentul să clarific puțin situația, pentru că primesc în continuare un număr foarte mare de mesaje de la voi și înțeleg preocuparea voastră. Tot ce am împărtășit în aceste trei săptămâni aici, pe pagina mea, a fost real. În momentele în care v-am cerut ajutorul, am gestionat totul cum am știut eu mai bine și cu ce aveam în mine atunci. Astăzi pot să vă spun că am ales să mergem pe drumuri separate, după o perioadă lungă din viața noastră, în care au fost multe lucruri trăite, bune și mai puțin bune, dar cu toate acestea păstrăm o relație bazată pe respect pentru tot ce a fost între noi”, a spus Cristina Petre, pe Instagram.

CITEȘTE ȘI: Unde s-a dus Cristina Petre, după ce Andrei Rotaru a părăsit-o. Cum trece peste momentele delicate din viața ei

Cristina Rotaru, mesaj îngrijorător chiar de ziua ei de naștere. Ce se întâmplă cu ea, după separare: „Nu mă simt în stare”