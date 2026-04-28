Unde s-a dus Cristina Petre, după ce Andrei Rotaru a părăsit-o. Cum trece peste momentele delicate din viața ei

Cristina Petre și Andrei Rotaru au ales să meargă pe drumuri separate. Cei doi au petrecut o vacanță de vis în Bali, însă când au revenit în țară, au ieșit din nou la suprafață problemele din cuplu. Anunțul legat de despărțire a fost făcut chiar de ea pe rețelele de socializare. Acum, la scurt timp după mesajul publicat, fosta concurentă de la Insula Iubirii a decis să plece într-un loc special pentru a se simți mai bine.

Cristina și Andrei au devenit cunoscuți publicului în urma participării lor la insulă, acolo unde s-au dus pentru a-și testa relația. Chiar dacă el nu a fost fidel și au ajuns în pragul divorțului, bruneta a decis să îi mai dea o șansă. Păreau fericiți, însă realitatea a fost alta. De curând, s-au decis să pună capăt poveștii de iubire și s-au separat. Pentru Cristina este o perioadă complicată, așa că a plecat într-un loc plin de iubire. Aceasta s-a dus la mama ei, acolo unde are parte de liniște și răsfăț.

Unde s-a dus Cristina Petre după despărțire

Fosta concurentă de la Insula Iubirii trece prin momente delicate. Din acest motiv, a ales să meargă la casa părintească, unde mama ei a primit-o cu brațele deschise și căldură.

Zilele astea mă odihnesc în căsuța ei, că nu mă simt în stare să fiu singură, a transmis Cristina Petre.

Mai mult, chiar în ziua în care a împlinit 34 de ani, fosta lui Andrei a fost răsfățată de mama ei și a avut parte de o surpriză emoționantă.

O aud pe mama că face un complot. La orele astea m-am născut, acum 34 de ani și tare îmi e că îmi face vreo surpriză, a mai povestit ea.

La puțin timp după, a dezvăluit și care a fost surpriza primită: un tort special făcut de mama sa.

Dragostea de mamă rămâne cea mai sigură, a adăugat Cristina în descrierea fotografiei cu tortul.

Cum a anunțat Cristina despărțirea

Deși inițial erau niște zvonuri, fosta concurentă de la insulă a decis că trebuie să clarifice situația, așa că a postat un mesaj pe pagina sa de socializare. Chiar dacă nu mai formează un cuplu, cei doi au păstrat o relație de prietenie bazată pe încredere și respect.

A venit momentul să clarific puțin situația, pentru că primesc în continuare un număr foarte mare de mesaje de la voi și înțeleg preocuparea voastră. Tot ce am împărtășit în aceste trei săptămâni aici, pe pagina mea, a fost real. În momentele în care v-am cerut ajutorul, am gestionat totul cum am știut eu mai bine și cu ce aveam în mine atunci. Astăzi pot să vă spun că am ales să mergem pe drumuri separate, după o perioadă lungă din viața noastră, în care au fost multe lucruri trăite, bune și mai puțin bune, dar cu toate acestea păstrăm o relație bazată pe respect pentru tot ce a fost între noi, a declarat Cristina.

