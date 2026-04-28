Cum explică Andrei Rotaru despărțirea de soție și rătăcirea pe străzi: ”Am luat o pauză de la viață”

După marea dispariție, Andrei Rotaru s-a întors! Fostul concurent de la Insula Iubirii a pus pe toată lumea pe jar, iar acum explică tot ce s-a întâmplat cu el. Se pare că acesta traversează o perioadă destul de dificilă, motiv pentru care a preferat să ia o pauză de la tot și toate și să se regăsească. Andrei a vorbit despre despărțirea de Cristina, dar și despre rătăcirea pe străzi.

Andrei și Cristina au participat în cadrul sezonului 8 Insula Iubirii. Aceștia nu au trecut testul, iar relația lor s-a destrămat. Au divorțat după filmări, însă ulterior au decis să își mai dea o nouă șansă. Pentru o perioadă a părut că totul merge bine, însă acum cei doi au ajuns, din nou, la despărțire.

Cum explică Andrei Rotaru despărțirea de soție și rătăcirea pe străzi

În urmă cu doar câteva zile, Cristina își alerta fanii din mediul online. Aceasta a anunțat că Andrei a dispărut și își ruga urmăritorii să o ajute să îl găsească. Fosta concurentă Insula Iubirii a apelat chiar și la oamenii legii pentru a-l căuta. Dispariția nu a durat mult, iar în câteva ore Andrei a fost găsit.

Însă, de atunci s-a așternut liniștea. Cristina nu și-a dorit să mai detalieze despre cele întâmplate, iar Andrei nu și-a mai făcut apariția în mediul online. Se pare că aceștia s-au despărțit din nou, iar fostul concurent Insula Iubirii a oferit acum confirmarea clară că relația s-a destrămat.

„Eu sunt foarte bine! Da, este adevărat, ne-am despărțit”, a declarat Andrei Rotaru.

De la episodul cu dispariția, Andrei nu a mai fost activ în mediul online, iar acum a vorbit și despre ce se întâmplă cu el. Ei bine, se pare că fostul concurent de la Insula Iubirii a traversat o perioadă destul de dificilă, motiv pentru care a avut nevoie de o „pauză de la viață”. S-a izolat, nu a mai folosit telefonul și a încercat să se redescopere.

„Nu avea nimeni cum să ia legătura cu mine că n-am mai folosit telefonul deloc. Am luat o pauză de la viață mai exact”, a mai spus Andrei Rotaru.

