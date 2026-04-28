Cum explică Andrei Rotaru despărțirea de soție și rătăcirea pe străzi: ”Am luat o pauză de la viață”

După marea dispariție, Andrei Rotaru s-a întors! Fostul concurent de la Insula Iubirii a pus pe toată lumea pe jar, iar acum explică tot ce s-a întâmplat cu el. Se pare că acesta traversează o perioadă destul de dificilă, motiv pentru care a preferat să ia o pauză de la tot și toate și să se regăsească. Andrei a vorbit despre despărțirea de Cristina, dar și despre rătăcirea pe străzi.
Andrei și Cristina au participat în cadrul sezonului 8 Insula Iubirii. Aceștia nu au trecut testul, iar relația lor s-a destrămat. Au divorțat după filmări, însă ulterior au decis să își mai dea o nouă șansă. Pentru o perioadă a părut că totul merge bine, însă acum cei doi au ajuns, din nou, la despărțire.
În urmă cu doar câteva zile, Cristina își alerta fanii din mediul online. Aceasta a anunțat că Andrei a dispărut și își ruga urmăritorii să o ajute să îl găsească. Fosta concurentă Insula Iubirii a apelat chiar și la oamenii legii pentru a-l căuta. Dispariția nu a durat mult, iar în câteva ore Andrei a fost găsit.
Însă, de atunci s-a așternut liniștea. Cristina nu și-a dorit să mai detalieze despre cele întâmplate, iar Andrei nu și-a mai făcut apariția în mediul online. Se pare că aceștia s-au despărțit din nou, iar fostul concurent Insula Iubirii a oferit acum confirmarea clară că relația s-a destrămat.
„Eu sunt foarte bine! Da, este adevărat, ne-am despărțit”, a declarat Andrei Rotaru.
De la episodul cu dispariția, Andrei nu a mai fost activ în mediul online, iar acum a vorbit și despre ce se întâmplă cu el. Ei bine, se pare că fostul concurent de la Insula Iubirii a traversat o perioadă destul de dificilă, motiv pentru care a avut nevoie de o „pauză de la viață”. S-a izolat, nu a mai folosit telefonul și a încercat să se redescopere.
„Nu avea nimeni cum să ia legătura cu mine că n-am mai folosit telefonul deloc. Am luat o pauză de la viață mai exact”, a mai spus Andrei Rotaru.
