Cristina și Andrei Rotaru de la Insula Iubirii s-au despărțit. Primele declarații: ”Nu îmi este ușor!”

Participarea la Insula Iubirii s-a dovedit a fi un moment de cotitură pentru relația dintre Cristina Petre și Andrei Rotaru. Cei doi au intrat în competiție cu dorința de a-și testa sentimentele, însă experiența a scos la iveală probleme majore. Pe parcursul emisiunii, Andrei a cedat tentației și a avut o apropiere de ispita Diandra, lucru care a afectat profund relația de cuplu.

După încheierea show-ului, cei doi au încercat să depășească momentul dificil. Cristina a decis să îi mai acorde o șansă partenerului ei, iar relația lor a trecut prin mai multe etape, marcate de despărțiri și împăcări. În ciuda acestor încercări repetate de reconciliere, legătura dintre ei nu a reușit să se stabilizeze pe termen lung.

Cristina Petre a anunțat despărțirea de Andrei Rotaru

Recent, Cristina Petre a confirmat că relația s-a încheiat din nou, de această dată definitiv. Ea a explicat că decizia a venit după o perioadă îndelungată în care au trăit împreună atât momente frumoase, cât și situații dificile. Deși separarea nu a fost una ușoară, fosta concurentă a subliniat că între ea și fostul partener există în continuare respect reciproc.

Fosta concurentă de la Insula Iubirii e a ales să fie sinceră cu cei care o urmăresc și a oferit aceste clarificări în contextul numeroaselor mesaje primite. Chiar dacă nu a dorit să intre în detalii despre motivele despărțirii, aceasta a transmis că a considerat important să își informeze comunitatea despre schimbările din viața sa personală.

„A venit momentul să clarific puțin situația, pentru că primesc în continuare un număr foarte mare de mesaje de la voi și înțeleg preocuparea voastră. Tot ce am împărtășit în aceste trei săptămâni aici, pe pagina mea, a fost real. În momentele în care v-am cerut ajutorul, am gestionat totul cum am știut eu mai bine și cu ce aveam în mine atunci. Astăzi pot să vă spun că am ales să mergem pe drumuri separate, după o perioadă lungă din viața noastră, în care au fost multe lucruri trăite, bune și mai puțin bune, dar cu toate acestea păstrăm o relație bazată pe respect pentru tot ce a fost între noi. Nu îmi este ușor să scriu aceste lucruri și nici să le pun în cuvinte, dar simt că este corect să știți atât. Eu am fost mereu transparentă cu voi și am simțit că vă datorez aceste lămuriri.”, a spus Cristina Petre.

