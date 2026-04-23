Ema, mesaj bulversant după ce soțul a părăsit-o pentru Ella de la Insula iubirii: ”Îmi e milă de ea, chiar dacă nu merită”

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au ales să meargă pe drumuri separate. În plus, în plin proces de divorț, care s-a mutat în instanță, el pare să se simtă mai liber ca oricând și asta pentru că deja și-a oficializat relația cu Ella, și ea, fostă concurentă la Insula Iubirii. În urma veștii, fosta parteneră a transmis un mesaj bulversant.

Ema și Răzvan au devenit cunoscuți după participarea la emisiunea Insula Iubirii, acolo unde au fost pentru a-și testa relația. Cei doi păreau mai puternici, mai ales că au devenit părinții unei fetițe. La începutul anului, el a plecat de acasă, iar Ema este cea care a intentat divorțul. Nici nu a fost pronunțat, că Răzvan s-a afișat cu noua iubită, Ella. Asta a umplut paharul și Ema a transmis un mesaj uluitor.

Ema, mesaj bulversant după ce Răzvan a părăsit-o pentru Ella

Fosta concurentă de la Insula Iubirii trece prin momente grele. Ema s-a despărțit de tatăl fetiței lor, după ce el a plecat de acasă și s-a combinat cu Ella, o altă participantă la testul suprem. Invitată în cadrul unui podcast, Ema Oprișan a fost mai sinceră ca niciodată. Aceasta a recunoscut că îi mulțumește lui Răzvan că a lăsat-o singură, pentru că asta a făcut-o să se redescopere pe sine, mai ales că în acea perioadă nu era foarte bine.

Real, îi mulțumesc lui Răzvan că a postat acel mesaj și că a plecat de acasă, chiar dacă nu se aștepta ca eu să plec și să fac următorii pași. Pentru că m-a făcut să mă regăsesc. Eram foarte jos. Dacă el nu ar fi făcut chestia asta nu știu unde aș fi ajuns, a spus ea.

Mai mult, ea a transmis și că îi este milă de noua iubită a lui Răzvan și asta pentru că, spune ea,bărbatul ar fi avut nevoie de validare.

Poate lumea va crede că sunt ipocrită, pentru că sunt feministă convinsă, am și puțină milă pentru Ella. Chiar dacă n-ar merita. M-așteptam să facă asta și din trecutul nostru pe care l-am avut, când el, cumva, s-a răzbunat pe mine. Dar acum n-am simțit-o ca pe o răzbunare. Acum am simțit-o la el ca pe un fel de validare că are nevoie să se simtă bărbat, apreciat, putere, că poate să cucerească, că este important pentru femei, a adăugat ea.

