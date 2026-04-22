Ema Oprișan va apela la psiholog, după despărțirea de Răzvan Kovacs: ”Chiar am nevoie!”

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs nu mai formează un cuplu de ceva timp. Acesta și-a anunțat noua relație, mai exact, cu fosta concurentă de la Insula Iubirii, Ella. Mai mult, Ema a recunoscut că suferă după separare, iar acum vine cu un nou mesaj uluitor.

Cei doi au devenit cunoscuți în urma participării la insulă, acolo unde s-au dus să își testeze relația. Deși parcursul lor nu a fost unul plăcut în timpul șederii în Thailanda, atunci când au revenit în țară s-au împăcat și au făcut un copil. Povestea lor a fost una cu mai multe despărțiri și împăcări, însă de această dată pare că și-au spus adio definitiv. Răzvan a profitat de libertate și s-a combinat cu Ella, o altă concurentă de la emisiunea fenomen. Chiar dacă în ultimul timp și-au transmis diverse mesaje menite să se atace între ei, acum vine cu o postare ireală. Aceasta a publicat pe pagina sa un videoclip și un mesaj în care îi dă dreptate fostului partener și anume că trebuie să apeleze la psiholog.

Ema a spus tot: va merge la psiholog

Ema și Răzvan sunt în plin divorț. Ea nu s-a prezentat să semneze actele la notar, așa că situația a fost trimisă în instanță. După mai multe postări menite să se atace reciproc, fostul cuplu a petrecut o seară împreună. Nu așa cum vă așteptați, ci la un botez, acolo unde au fost nași. Evenimentul i-a adus din nou împreună, iar acum Ema a postat un mesaj care a stârnit reacții instant. Ea a publicat pe Instagram un videoclip în care fostul soț era la o petrecere cu microfonul în mână, iar ea era prezentă și îl asculta zâmbind. În plus, textul adăugat arată că își dorește să mențină o relație de prietenie cu el. De asemenea, a mai menționat că îi dă dreptate și că ar trebui să meargă la psiholog.

Am multe momente în care regret faptul că am lăsat nervii, frustrările, insecuritatea, lipsa de încredere să pună stăpânire pe sentimentele și dorințele mele, dar acum prefer să învăț ce înseamnă prietenie cu omul pe care l-am iubit -sigur- mai mult ca pe mine. Tocmai de aceea îți dau dreptate… chiar am nevoie de terapie pentru a învăța să pun limitele atunci când trebuie, a scris Ema pe Instagram.

