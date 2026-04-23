Ema Oprișan, noi detalii despre căsnicia cu Răzvan. Ce spune fosta concurentă de la Insula Iubirii

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs nu mai formează un cuplu și sunt în proces de divorț. Cei doi au participat la Insula Iubirii în urmă cu câțiva ani și deși părea că lucrurile merg bine pentru ei, mai ales că au devenit părinții unei fetițe, nu a fost deloc așa. Acum, Ema face noi dezvăluiri incredibile din căminul conjugal.

Subiectul despre Ema și Răzvan este încă cald. Urmăritorii sunt atenți la ceea ce postează și asta pentru că în ultimul timp, și-au cam aruncat cu săgeți. Mai mult, el și-a oficializat noua relație, mai exact cu Ella, și ea, fostă concurentă la testul iubirii. Ema nu s-a mai abținut și a oferit noi dezvăluiri importante din căsnicia cu tatăl celui de-al doilea copil al ei.

Ce spune Ema despre căsnicia cu fostul partener

Bruneta trece prin momente grele și asta pentru că se află în plin proces de divorț de Răzvan. Deși în ultima vreme, înainte să se despartă părea că formează unul dintre cele mai puternice cupluri, realitatea a fost alta. Aceștia nu s-au înțeles, așa că au decis să meargă pe drumuri separate. Invitată în cadrul unei emisiuni televizate, ea a oferit noi detalii despre fosta căsnicie. Ea a explicat că între ei nu mai exista iubire și că stăteau împreună de dragul copiilor.

Nici el nu cred că își mai dorește (n.r. să se împace). Are libertatea să facă ce dorește și să facă ce simte. Eu am fost vehementă de când m-am mutat. Nu a existat vreun dubiu că mă voi întoarce. Dacă stăm să ne gândim la rece, nu a fost niciodată o poveste de dragoste între noi. Noi am stat de dragul actului de căsătorie și al Lunei. Eu cred că relația cu Răzvan m-a făcut să fiu foarte stabilă emoțional, iar atunci când am ajuns în punctul în care nu a mai putut exista o relație între noi, am încercat să tratez totul cu maturitate, a declarat Ema Oprișan.

De asemenea, picătura care a umplut paharul a fost relația pe care și-a asumat-o Răzvan cu Ella. Ema a mărturisit că știa despre ei, dar ce a deranjat-o, de fapt, a fost modul în care și-au făcut publică povestea de iubire.

Nu m-a deranjat că a fost ea (n.r. Ella Vișan), ci modul în care s-a afișat. Faptul că a spus că Răzvan e un om atât de bun, ca și cum ea m-ar învăța pe mine cum e Răzvan. A spus că nu vrea să se afișeze ca să nu-i facă mai mult rău decât trăia înainte. Știam despre ei și despre inima lui mare. Am primit multe poze înainte ca el să vorbească. (…) Eu nu spun că nu mă doare. Mă doare, da! Doar cine nu a iubit niciodată nu înțelege, a mai adăugat ea.

