Cu ce se ocupă acum ispita Andreea Crăciun de la Insula iubirii? Tânăra lăsată cu ”buza umflată” de Andrei Lemnaru a încheiat un nou capitol

Fosta ispită de la Insula Iubirii, Andreea Crăciun, a încheiat un nou capitol. Fosta dansatoare de performanță a devenit instructor de fitness și pare să nu se oprească aici. Ea și-a dorit o altă carieră, iar acum este mai aproape ca niciodată de visul ei.

Andreea Crăciun este una dintre ispitele care au făcut senzație în Thailanda, sezonul trecut. Aceasta s-a înțeles de minune cu Andrei Lemnaru, fostul partener al Ellei. După ce s-au întors acasă de la filmări, cei doi au ieșit la câteva întâlniri, însă bărbatul nu a fost convins și a lăsat-o pentru o altă ispită. Emisiunea este o etapă încheiată pentru ea și s-a ocupat de viața personală, mai exact de visul ei. Deși este instructor de fitness, bruneta țintește mai sus și își dorește o carieră în televiziune, iar pentru asta s-a pus serios pe treabă.

Cu ce se ocupă acum ispita Andreea Crăciun

După ce l-a cucerit la testul suprem pe Andrei Lemnaru, au petrecut ceva timp împreună și în România. Cu toate acestea, lui îi stătea gândul la o altă ispită, Andrușca, așadar cei doi și-au încheiat aventura. Ea s-a concentrat pe viața sa personală, s-a ocupat de fetița pe care o are, dar s-a decis să facă câteva schimbări și din punct de vedere al carierei. Acum mai mulți ani, aceasta era dansatoare de performanță, însă drumurile au dus-o la sala de sport, acolo unde este instructor.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de 🅰🅽🅳🆁🅴🅴🅰 🤎 (@andreeacraciun__)

Totuși, nu a putut renunța la visul ei și anume de a apărea la televizor, așa că a făcut ceva în acest sens. Mai precis, fosta ispită a postat pe rețelele de socializare că s-a înscris la un curs de televiziune la Intact Media Academy, coordonat de Antena Group. Mai mult, ea a parcurs toate orele și în final a încheiat acest nou capitol. Andreea privește emoționată spre viitor și a publicat un mesaj despre această etapă.

Am început în februarie… și azi deja se termină. Cum?! Nici nu știu când a trecut timpul.

O experiență intensa, cu emoții, provocări și multă creștere. Am fost înconjurată de oameni super faini și am învățat de la cei mai buni 🤍

Iată că acest capitol se încheie… dar plec cu mult mai mult decât am venit: încredere, amintiri și o versiune mai bună a mea, a scris ea pe Instagram.

VEZI ȘI: Reacția lui Andrei Lemnaru dupǎ ce a aflat că Ella s-a combinat cu Răzvan Kovacs. Fostul logodnic spune lucrurilor pe nume

Revine ispita care a făcut ravagii la Insula iubirii 2025! Surprize colosale pregătite de Antena 1 pentru noul sezon