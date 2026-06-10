Beinur, dezvăluiri despre Nicu Gheară și Puiu Popoviciu: „Totul mergea pe încredere și pe cuvânt”

Serialul „Cămătarii” a reaprins poveștile unei generații care a marcat România anilor ’90 și începutul anilor 2000. Invitat la Dan Capatos Show, Beinur a vorbit despre prieteniile care i-au rămas după decenii, dar și despre oamenii care au dispărut din viața lui. Acesta a făcut mărturisiri neașteptate despre relația cu Nicu Gheară, Puiu Popoviciu și alte nume sonore cunoscute publicului larg. Vezi totul pe CANCAN.ro!

În timpul discuției, Beinur a explicat că nu a fost niciodată omul conflictelor și că multe dintre problemele sale au apărut fără intenție. Vezi emisiunea integrală aici!

„Am picat. N-am făcut nimic rău și am fost arestat. Deci chiar n-am făcut. Păi dacă sunt achitat? În dosarul meu nu mai am nimic. Așa a fost să fie și acolo trebuia să fiu la timpul potrivit. Am avut de pățit și am ieșit frumos. Eu nu vreau să mă pun cu statul și cu astea, pentru că oamenii trebuie respectați. Fac o muncă grea. E greu să stai după infractori, e greu să faci dosare. Munca lor trebuie respectată și plătită. Cu toate că multora nu le convine ce spun eu acum, ăsta este adevărul.”

Beinur a dezvăluit că a rămas în relații bune cu persoane importante și a povestit episoade puțin cunoscute din trecutul său.

„Eu am mulți dintre prieteni care acum au devenit multimilionari. Eu i-am pus la masă unul cu altul și, la un moment dat, am fost dat la o parte. Dar mie nu mi-a părut rău. Am zis că ăsta este omul și fiecare își vede de drumul lui. Pot să spun despre Puiu că a rămas același om pe care l-am cunoscut acum treizeci de ani. Dacă am avut vreo afacere cu el, m-am dus și n-a zis niciodată nu. Nu te ținea pe la uși, te respecta și își respecta cuvântul. Prin 1999 sau 2000 mi-a dat un Mercedes S la trei luni vechime și un Ferrari albastru. Cred că a fost de ziua mea. Omul ăla mulți am văzut că nu și-l mai amintesc, dar eu nu uit lucrurile astea.”

Nici relația cu Nicu Gheară nu a fost ocolită. Deși cei doi nu mai păstrează legătura, Beinur spune că respectul dintre ei nu a dispărut niciodată.

„Cu Nicu nu mai vorbim cum vorbeam înainte. Ne-am certat și n-am mai vorbit o perioadă. Dar dacă mă duc mâine la el, stăm de vorbă fără probleme. Eu cred că a fost influențat de oameni care îi vorbeau la ureche. Noi niciodată n-am avut vreo ceartă serioasă. Doar veneau unii și băgau râcă pentru interesul lor. Ei se foloseau de conflictele dintre oameni și își făceau treburile pe altă parte. Erau câțiva oameni cu care rezolvai problemele. Te duceai la Timișoara, la Craiova, la Galați și știai cu cine vorbești. Așa se făceau afacerile atunci. Totul mergea pe încredere și pe cuvânt.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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