Vedeta care a ales cariera înaintea familiei face acum o mărturisire emoționantă despre sarcină

Alex Cooper, care a anunțat în luna mai că este însărcinată cu primul său copil, a vorbit deschis despre momentul în care a realizat că este pregătită să devină mamă, după ce ani la rând a ales să pună acest plan pe pauză.

Vedeta podcastului „Call Her Daddy” a explicat că, deși în 2025 anunțase că renunță temporar la ideea de a avea un copil, acum se simte complet pregătită pentru această nouă etapă a vieții.

A amânat maternitatea pentru relație, carieră și dezvoltare personală

În cel mai recent episod al podcastului său, intitulat My Pregnancy Story, Cooper, în vârstă de 31 de ani, a povestit cum a luat decizia de a avea un copil împreună cu soțul ei, Matt Kaplan.

Ea a dezvăluit că, la scurt timp după nunta lor din 2024, și-a dat seama că nu era pregătită să devină mamă, deși inițial acesta era planul.

„Am decis că, de fapt, nu sunt pregătită. Nu eram pregătită deloc”, a mărturisit Alex.

Astfel, ea și soțul ei au luat împreună decizia de a amâna întemeierea unei familii în vara anului 2024.

„Mi-am dorit să prioritizez relația noastră, munca și, sincer, cel mai important, propria mea persoană. Simțeam că mai am nevoie de timp și că nu eram încă pregătită să îmi asum rolul de mamă”, a explicat ea.

Momentul în care totul s-a schimbat

Aproape doi ani mai târziu, Cooper spune că simțea că și-a îndeplinit toate obiectivele pe care și le propusese.

„Nu aș putea fi mai fericită. Sunt atât de bucuroasă că am așteptat și sunt extrem de entuziasmată pentru acest nou capitol din viața mea”, a declarat ea.

Vedeta a povestit că ea și Matt discutau constant despre decizia lor de a amâna maternitatea și își verificau periodic sentimentele legate de acest subiect.

Pe măsură ce timpul trecea, cei doi au călătorit, și-au atins diverse obiective personale și profesionale, iar Alex a început să simtă că își dorește tot mai mult un copil.

Conversația care a schimbat totul

Cooper își amintește perfect seara în care și-a dat seama că este pregătită.

„Eram în jacuzzi, aveam una dintre serile noastre în care beam un pahar de whisky și vorbeam. M-am uitat la Matt și i-am spus: «Am petrecut o perioadă extraordinară investind în relația noastră, construind o fundație solidă și petrecând timp cu familia. Acum, singurul lucru care simt că lipsește cu adevărat este un copil și propria noastră familie. Nu m-am simțit niciodată mai pregătită».”

Ea a descris acel moment drept unul dintre cele mai frumoase din relația lor.

„A fost atât de emoționant să spun acele cuvinte cu voce tare. În același timp, am simțit și o liniște profundă, pentru că eram amândoi pe aceeași lungime de undă și ne doream acest pas important”, a spus Cooper.

Fără frică și fără îndoieli

Alex a explicat că încrederea pe care o are în relația cu soțul său a contribuit decisiv la această stare de siguranță.

„Fundația pe care am construit-o împreună m-a făcut să mă simt pregătită, fără nicio urmă de teamă”, a spus ea.

Potrivit vedetei, decizia de a încerca din nou să aibă un copil a fost foarte asemănătoare cu decizia de a amâna maternitatea.

„Nu a existat o schimbare uriașă în viața mea. Pur și simplu am simțit că sunt pregătită”, a explicat Cooper.

Totuși, ea recunoaște că nimeni nu poate fi complet pregătit pentru experiența de a deveni părinte.

„Nu cred că vei fi vreodată pregătit sută la sută pentru un copil. Și cred că asta face parte din frumusețea întregii experiențe.”

Rolul important al soțului ei

Alex a mărturisit că timpul acordat dezvoltării personale a ajutat-o să devină „mai stabilă, mai matură și mai pregătită emoțional” pentru rolul de mamă.

În același timp, ea spune că un motiv esențial pentru care se simte pregătită este partenerul pe care l-a ales.

„Aș minți dacă nu aș spune că un motiv foarte important pentru care știam că sunt pregătită este soțul meu. Nu m-am simțit niciodată mai sigură și mai încrezătoare în parteneriatul nostru și în noi ca indivizi.”

Nu există o singură cale către fericire

Cooper a subliniat că fiecare femeie are propriul drum și că nu există o rețetă universală atunci când vine vorba despre maternitate.

Ea consideră că și viața fără copii sau alegerea de a crește singură un copil sunt opțiuni la fel de valide și frumoase.

„Nu există un răspuns corect sau greșit despre cum să fii o femeie bună”, a spus ea.

Nu regretă nimic de la vârsta de 20 de ani

Vedeta a vorbit și despre anii săi de tinerețe, explicând că nu ar schimba nimic din experiențele trăite.

„Nu regret nicio alegere făcută în anii mei de 20 de ani. Nu aș fi persoana care sunt astăzi dacă nu m-aș fi distrat, dacă nu aș fi explorat, dacă nu mi s-ar fi frânt inima și dacă nu aș fi făcut greșeli.”

Ea consideră că toate experiențele trăite au ajutat-o să ajungă în punctul în care este pregătită pentru maternitate.

Alex Cooper și-a anunțat prima sarcină la mijlocul lunii mai, printr-o postare pe Instagram în care a scris simplu: „Familia noastră”.

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