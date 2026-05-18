Bucurie uriașă pentru celebra creatoare de conținut. Va avea primul copil cu soțul ei producător cu care s-a cunoscut pe Zoom

De: Paul Hangerli 19/05/2026 | 00:30
Alex Cooper și Matt Kaplan așteaptă primul lor copil împreună. Celebra realizatoare a podcastului „Call Her Daddy” și fondatoarea rețelei media Unwell Network a făcut anunțul într-o postare publicată pe Instagram duminică, 17 mai.

„Familia noastră 🤍”, a scris Cooper în descrierea unui carusel de fotografii. În imagini, aceasta apare îmbrăcată într-un top alb scurt și pantaloni largi, care îi lasă la vedere burtica de gravidă, zâmbind alături de soțul ei și partenerul de afaceri, Matt Kaplan, producător și executiv de film.

O poveste de dragoste începută pe Zoom

Alex Cooper și Matt Kaplan s-au cunoscut în iulie 2020, în timpul unui apel pe Zoom. Cei doi s-au logodit în 2023, același an în care au lansat împreună Unwell Network.

Cuplul s-a căsătorit în aprilie 2024, în cadrul unei ceremonii organizate în Riviera Maya, Mexic. Cooper făcea o declarație atunci pentru Vogue:

„A fost exact ceea ce ne-am dorit.A fost emoționantă, sinceră și am construit-o exact așa cum ne-am imaginat mereu.”

În ziua nunții, vedeta a purtat o rochie personalizată creată de designerul Danielle Frankel.

Alex Cooper a vorbit deschis despre problemele de sănătate

Într-un episod al podcastului „Call Her Daddy” din august 2024, Alex Cooper a vorbit sincer despre temerile sale legate de fertilitate și relație, după ce fusese diagnosticată cu HPV cu câțiva ani înainte. Vedeta se destăinuia:

„În acel moment, eu și Matt începeam să devenim serioși și aveam o relație. A fost greu, pentru că puteam să îmi imaginez cu adevărat un viitor cu el”

Vedeta a recunoscut că îi era teamă că diagnosticul ar putea să îi afecteze șansele de a avea copii.

„Cred că îmi era frică să spun cu voce tare una dintre cele mai mari temeri ale mele, și anume posibilitatea ca greșeala făcută cu ani în urmă să îmi afecteze fertilitatea. Matt a fost primul bărbat care m-a făcut să realizez că îmi doresc copii.”

Cooper a povestit că i-a spus tot adevărul partenerului ei, iar reacția acestuia a fost una extrem de calmă și empatică:

„Știam că trebuie să fiu sinceră. I-am spus totul. Și nu putea să fie mai iubitor, mai înțelegător și mai susținător.”

Ulterior, Alex Cooper a urmat tratament pentru HPV și, șase luni mai târziu, testele au ieșit negative.

Sarcina a fost ascunsă până acum

Alex Cooper, în vârstă de 31 de ani, și Matt Kaplan, de 42 de ani, au participat chiar săptămâna trecută la evenimentul YouTube TV Upfront. Sarcina vedetei a trecut însă neobservată, fiind ascunsă sub un sacou negru structurat și pantaloni de costum.

Fanii au felicitat imediat cuplul după anunțul făcut pe Instagram, iar mesajele de susținere au inundat rețelele sociale.

