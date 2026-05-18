Cu ce se ocupă Meadow Walker, fiica lui Paul Walker. Cum păstrează vie moștenirea tatălui său și ce relație are cu Vin Diesel

Meadow Rain Walker este fiica actorului Paul Walker, cunoscut la nivel mondial pentru rolul său din franciza „Fast & Furious”.

După moartea tragică a actorului în 2013, la vârsta de 40 de ani, Meadow a rămas singurul său copil și a ales să își construiască discret propriul drum în lumea publică, potrivit People.

Născută în 1998, Meadow Walker a intrat ulterior în industria modei, colaborând cu branduri internaționale și dezvoltând o carieră de model. De-a lungul timpului, ea a devenit cunoscută nu doar ca fiica unui star de la Hollywood, ci și ca o prezență independentă în industria de fashion. Un moment important în parcursul său a fost apariția cameo din filmul „Fast X”, parte a francizei în care Paul Walker a jucat un rol central. Potrivit Entertainment Weekly, Meadow a participat la proiect ca un omagiu adus tatălui său și moștenirii lăsate în universul „Fast & Furious”.

Relația apropiată cu Vin Diesel

Meadow Walker are o relație foarte apropiată cu Vin Diesel, colegul și prietenul de lungă durată al lui Paul Walker. Actorul a rămas implicat în viața ei și a familiei după moartea lui Paul, fiind considerat o figură de sprijin în momentele importante din viața acesteia.

Unul dintre cele mai mediatizate momente a avut loc în 2021, când Vin Diesel a condus-o pe Meadow la altar la nunta ei, un gest care a fost interpretat ca un simbol al legăturii puternice dintre el și familia Walker.

Meadow Walker este și fondatoarea „The Paul Walker Foundation”, organizație dedicată protecției oceanelor și cauzelor de mediu, continuând astfel una dintre pasiunile importante ale tatălui său.

Moment emoționant la Cannes

Vin Diesel a avut un moment emoționant la Festivalul de Film de la Cannes, unde i-a făcut o introducere specială lui Meadow, în cadrul unei proiecții dedicate francizei „Fast & Furious”.

Evenimentul a avut loc în contextul celebrării a 25 de ani de la lansarea primului film din serie, „The Fast and the Furious”. Înaintea proiecției speciale, Vin Diesel a vorbit în fața publicului despre legătura profundă pe care a avut-o cu Paul Walker și despre importanța continuării moștenirii sale în franciză.

Pe scenă, actorul a evidențiat prezența lui Meadow Walker, care a fost primită cu aplauze de public. Momentul a fost unul încărcat emoțional, în condițiile în care Meadow reprezintă simbolic continuitatea familiei Walker în universul „Fast & Furious”.

În timpul evenimentului, Vin Diesel a devenit vizibil emoționat și a făcut referiri la prietenia sa cu Paul Walker, decedat în 2013, subliniind legătura „de familie” care a unit distribuția francizei de-a lungul anilor.

CITEȘTE ȘI:

Moment emoționant la Cannes. Vin Diesel a prezentat-o pe fiica lui Paul Walker la un eveniment special „Fast & Furious”

Cum arată Joan Collins la 92 de ani. Actrița și Jane Fonda au atras toate privirile la Festivalul de Film de la Cannes 2026