Motivul real pentru care Vlad Țurcanu și-a dat demisia după scandalul de la Eurovision 2026: ”Nu puteam să ne prefacem”

Demisia lui Vlad Țurcanu din funcția de director al Teleradio Moldova continuă să genereze reacții puternice în spațiul public, mai ales după explicațiile oferite chiar de acesta în cadrul celei mai noi ediţii a emisiunii Dan Capatos Show.

Fostul șef al instituției a detaliat motivele care l-au determinat să plece din funcție, în contextul scandalului legat de modul în care a fost format juriul pentru concursul național, structură care a influențat punctajele acordate României și Ucrainei.

Eurovision provoacă tensiuni la Chișinău

Vlad Țurcanu a explicat că procesul de selecție a juriului a fost unul transparent, iar membrii acestuia au beneficiat de independență totală.

„Noi am constituit un juriu, i-am acordat toată independența și le-am oferit încredere. Dar votul, chiar dacă a fost al lor, ni l-am asumat, pentru că este responsabilitatea noastră. Teleradio Moldova este, la fel ca TVR în România, organizatorul concursului național. Și nu puteam să ne prefacem că nu suntem implicați în niciun fel.”

Totodoată, acesta a recunoscut că presiunea publică a fost un factor decisiv în luarea deciziei de a demisiona.

„De aceea mi-a părut rău, dar a trebuit să demisionez, mai ales că, în ultimele două zile, am avut parte de un val masiv de critici. Am fost puternic contestați pentru modul în care am format acest juriu din șapte persoane. Nu toți membrii juriului au fost vedete, persoane cunoscute în Republica Moldova, și acest lucru ni s-a imputat.”

Directorul Teleradio Moldova își explică demisia

Un alt punct sensibil a fost punctajul acordat României și Ucrainei, subiect care a inflamat opinia publică.

„Am considerat că trebuie să fac acest gest, mai ales că, așa cum am spus și în conferința de presă pe care am susținut-o astăzi la prânz sau după-amiază, faptul că României i s-au acordat trei puncte — iar noi avem mereu un sentiment de apropiere și dragoste față de România —, iar Ucrainei i-am dat zero puncte, în condițiile în care acolo se moare în fiecare zi pentru ca noi să fim în siguranță, nu putea rămâne fără explicații. Aceste sentimente chiar există.”

În final, Țurcanu a subliniat că nu a existat nicio intenție de a fi incorecți.

„Era ultimul lucru pe care ni l-am fi dorit: să fim incorecți. Nu s-a ținut cont de sensibilitățile care caracterizează, pe de o parte, relația dintre Republica Moldova și România și, pe de altă parte, relația dintre Republica Moldova și Ucraina.”

