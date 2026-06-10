David Cosma, românul care poate ajunge în Formula 1. Povestea pilotului care promite enorm

David Cosma este românul care poate ajunge în Formula 1! Tânărul în vârstă de 17 ani este unul dintre cei mai promițători piloți din Formula 4, iar recent a făcut un nou pas uriaș în cariera sa. Acesta a semnat un acord de parteneriat cu Academia ProRacing Motorsport, cofondată de celebrul Giancarlo Fisichella.

Visul lui David Cosma Cristofor este să devină primul român care ajunge în Formula 1, iar recent a făcut un pas important pentru a-și atinge visul. A semnat cu Academia ProRacing Motorsport, iar Giancarlo Fisichella, fost pilot de Formula 1, câștigător de Mari Premii și dublu învingător la Le Mans, se va implica direct în susținerea și promovarea carierei sale.

David Cosma, românul care poate ajunge în Formula 1

David Cosma are deja rezultate excepționale: cinci podiumuri în ultimele șase curse consecutive. De asemenea, acesta este Top 3 în unul dintre cele mai competitive campionate de Formula 4 din lume. Rezultatele sale au atras atenția, iar acum tânărul român a făcut un pas uriaș în cariera sa.

Parteneriatul cu ProRacing Motorsport îi va propulsa cariera acestuia și îl va duce mai aproape de împlinirea visului său. Academia oferă sprijin complet piloților, de la pregătire fizică și mentală până la simulatoare și management de carieră.

„Este o onoare pentru mine să mă alătur Pro Racing și să colaborez cu profesioniști de un asemenea calibru, precum Marco Cioci și Giancarlo Fisichella. Este un pas uriaș în cariera mea și sunt extrem de motivat să muncesc din greu pentru a ne atinge toate obiectivele. Abia aștept să începem acest capitol!”, a declarat David Cosma.

De asemenea, Giancarlo Fisichella a avut numai cuvinte de laudă la adresa tânărului român. Italianul este una dintre figurile cunoscute ale Formulei 1 și are numeroase victorii în palmares.

„David este un pilot tânăr extrem de promițător, cu un viitor strălucit în față. Suntem bucuroși să îl avem alături de noi și abia așteptăm să îi urmărim evoluția, atât pe pistă, cât și în afara ei. Bun venit la Pro Racing, David! Suntem nerăbdători să obținem succese mari împreună”, a declarat Giancarlo Fisichella.

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