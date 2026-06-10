Șoferii diagnosticați cu diabet, vizați de reguli stricte. Ce trebuie să știe în 2026

Un grav accident rutier petrecut recent în Constanța ridică semne de întrebare privind siguranța în trafic și monitorizarea medicală a șoferilor. Cum reglementează cadrul legal din 2026 dreptul de a conduce al persoanelor care suferă de diabet. Regulile sunt stricte!

Reamintim că în urmă cu două zile, un șofer de TIR din Oradea a provocat un accident rutier în Constanța, în care au fost implicate 10 mașini și un autobuz cu pasageri. Din primele informații, bărbatul de 49 de ani, vinovat de incident, ar fi suferit o criză glicemică înainte de a produce accidentul – vezi AICI detalii.

Mi s-a făcut rău. Nu am băut, nu sunt drogat, o să se vădă în teste la Poliție. Mi s-a făcut rău, nu am mai putut controla… Asta a fost situația. Nu am făcut nimic intenționat, îmi pare rău de ce s-a întâmplat, dar a fost o stare medicală proastă a mea. Aia a fost totul”, a spus bărbatul după audieri.

Evenimetnul s-a soldat cu mai mulți răniți și a redeschis în spațiul public o dezbatere importantă în rândul șoferilor. Care sunt, conform legislației din 2026, condițiile stricte pe care pacienții cu diabet trebuie să le respecte pentru a-și păstra permisul de conducere?

Diabetul duce sau nu la pierdera permisului de conducere?

Conform legislației din 2026, reglementată prin normele Ministerului Sănătății și sprijinită de un nou ghid oficial lansat de Societatea Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, persoanele diagnosticate cu diabet zahar au voie să dețină permis de conducere, însă cu anumite condiții stricte de monitorizare. Regulile diferă în funcție de categoria permisului – soferi amatori sau soferi profesioniști – și de tratamentul urmat de aceștia.

În cazul șoferilor amatori care urmează un tratament medicamentos, obținerea sau reînnorirea permisului se face cu avizul obligatoriu din partea medicului diabetolog, în urma controalelor medicale periodice efectuate la un interval de maximum 5 ani.

Permisul de conducere nu se eliberează sau reînnoiește pacienților care suferă de hipoglicemie cronică gravă, doar în cazuri excepționale, strict justificate. Dacă pacientul suferă un episod de hipogicemie gravă în timpul orelor de activitate, chiar și în afara condusului, permisul poate fi acordat sau reînnoit doar după ce au trecut 3 luni de la ultimul incident.

În cazul șoferilor profesioniști, legea impune reguli stricte din cauza riscului public ridicat. Aceștia nu trebuie să fi înregistrat niciun episod de hipoglicemie gravă în ultimele 12 luni, trebuie să demonstreze că sunt complet conștienți de simptomele și implicațiile hipoglicemiei și să își monitorizeze glicemia de cel puțin două ori pe zi – folosind un aparat cu memorie care înregistrează istoricul. De asemenea, șoferii cu diabet nu trebuie să prezinte alte complicații severe ale diabetului care afectează condusul.

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