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Theo Rose și Anghel Damian, părinți împliniți. Ce spune actorul despre fiul lor

De: Andreea Stăncescu 12/06/2026 | 19:14
Theo Rose și Anghel Damian, părinți împliniți. Ce spune actorul despre fiul lor
Ce spune Anghel Damian despre fiul său / Sursa foto: Social media
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Theo Rose și Anghel Damian trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor de când au devenit părinții micuțului Sasha. Cei doi formează un cuplu apreciat de public, iar aparițiile lor sunt adesea însoțite de momente pline de naturalețe și umor, inspirate din experiențele de zi cu zi alături de fiul lor.

Recent, Anghel Damian a fost invitat în podcastul Vorbitorincii, unde a discutat atât despre proiectele sale profesionale, cât și despre schimbările pe care le-a adus în viața sa rolul de tată. Regizorul a mărturisit că una dintre cele mai mari surprize ale acestei etape este viteza cu care Sasha crește și descoperă lumea din jur.

Sursa foto: Social media

Ce spune Anghel Damian despre fiul său, Sasha

Potrivit lui, fiecare zi vine cu ceva nou, iar evoluția copilului este atât de rapidă încât uneori are impresia că orice perioadă petrecută departe de el înseamnă pierderea unor momente importante. De la dezvoltarea fizică până la cea intelectuală, transformările sunt vizibile aproape de la o zi la alta.

Anghel Damian a vorbit și despre impactul pe care îl au interacțiunile de la grădiniță asupra micuțului. Contactul cu alți copii îl ajută să acumuleze informații noi, să își îmbogățească vocabularul și să înțeleagă tot mai bine sensul cuvintelor și al situațiilor pe care le întâlnește. Regizorul observă cu uimire cât de repede reușește Sasha să asimileze lucruri noi și să le integreze în modul său de a gândi.

„Da, e. E șocant de la zi la zi. Crește și se dezvoltă atât fizic, cât și intelectual, cognitiv, într-un ritm în care, dacă lipsești două zile, ai impresia că ai plecat un an. Și începi să-ți faci probleme… Și când intră în interacțiune la grădiniță cu alți copii, cu copii de vârste ceva mai mari decât a lui, și începe să adune informațiile și să le pună cap la cap, dintr-odată te trezești cu expresii pe care le și interpretează, le găsește sensul, conotația. E burete”, a fost răspunsul lui Anghel Damian.

CITEȘTE ȘI: Mesajul lui Anghel Damian, după controversele iscate în jurul documentarului ”Cămătarii”: ”Un abandon total al gândirii critice”

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