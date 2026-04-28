Cristina Rotaru, mesaj îngrijorător chiar de ziua ei de naștere. Ce se întâmplă cu ea, după separare: „Nu mă simt în stare”

După nenumărate împăcări și certuri, Cristina Petre și Andrei Rotaru au decis să se despartă definitiv. Fosta concurentă de la Insula iubirii încearcă să își revină și să se obișnuiască cu statutul de femeie singură. Mesajul pe care l-a transmis chiar de ziua ei de naștere i-a îngrijorat pe fanii săi.

Andrei și Cristina Rotaru au devenit cunoscuți în spațiul public odată cu participarea lor la Insula iubirii, sezonul 8, fiind singurul cuplu căsătorit din emisiune. Andrei a fost primul care a picat testul fidelității, îndrăgostindu-se de ispita Diandra. Ulterior, Cristina a îngăduit să fie curtată de una dintre ispitele masculine din show. După terminarea filmărilor, cei doi au divorțat, însă, la scurt timp, au decis să își mai acorde o șansă. A urmat un proces lung și complex, însă, în cele din urmă, relația lor părea să se fi stabilizat.

Cristina Petre, mesaj îngrijorător pentru fani

Ei bine, la doi ani de la Insula iubirii, Andrei Rotaru și Cristina trec din nou printr-o schimbare majoră, după ce fostul concurent a fost dat dispărut. Neștiind nimic despre soțul ei, Cristina a făcut un apel disperat pe rețelele de socializare și la Poliție. Ulterior, Andrei a reapărut și a mărturisit că a avut nevoie să facă o „pauză de la viață” – vezi AICI.

După ce s-au revăzut, Andrei și Cristina au decis din nou să meargă pe drumuri separate. Într-o postare pe social media, fosta concurentă de la Insula iubirii le-a transmis urmăritorilor că trece printr-o perioadă grea, mai ales că toate întâmplările din ultima perioadă s-au petrecut într-un timp foarte scurt și au fost destul de intense. Chiar astăzi, marți, 28 aprilie, Cristina își sărbătorește ziua de naștere, ocazie în care nu a vrrut să stea singură si a mers acasă la mama ei.

„Zilele astea mă odihnesc acasă la ea. Nu mă simt în stare să stau singură. Știu că am putere în mine și si să merg mai departe. În interiorul meu se întâmplă multe, perioada asta, poate mai multe decât se văd din exterior. Nu port doar o singură povară, ci o acumulare de lucruri trăite într-un timp foarte scurt. Poate am rămas mai sensibilă după anumite experiențe, dar știu că am trăit și momente frumoase între timp, în acești doi ani după Insula Iubirii”, a transmis Cristina Petre, pe Instagram.

