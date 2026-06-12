Prin ce a trecut Laurette din cauza problemelor medicale: „Am învățat să fiu mai puternică”

În ultimii ani, Laurette a trecut prin clipe grele. Aceasta s-a confruntat cu numeroase probleme de sănătate, care și-au pus amprenta asupra ei. Recent, și-a deschis sufletul în fața urmăritorilor săi din mediul online și a vorbit despre cât de mult a marcat-o și a transformat-o experiența prin care a trecut.

Problemele au început pentru Laurette în anul 2019, după ce a apelat la o procedură pentru mărirea feselor. Lucrurile nu au mers cum ar fi trebuit, iar pentru aceasta a început un adevărat calvar. A trecut ulterior prin numeroase alte intervenții și pentru o vreme chiar a fost imobilizată la pat.

Prin ce a trecut Laurette din cauza problemelor medicale

Recent, Laurette a vorbit în mediul online despre cât de mult a schimbat-o suferința din ultima perioadă. Aceasta a mărturisit că abia după ce s-a confruntat cu problemele medicale a înțeles cât de frumoasă era viața ei înainte și cât de norocoasă era.

De asemenea, Laurette a mărturisit că toată suferința prin care a trecut a făcut-o mai puternică și a învățat-o să aprecieze mult mai mult ceea ce are.

„Când suntem sănătoși, de multe ori nu ne dăm seama de binecuvântările minunate pe care ni le oferă Dumnezeu în fiecare zi. Abia prin această suferință am înțeles cât de bogată eram sufletește, cât de fericită eram și cât de mult consideram că totul mi se cuvine. Astăzi, suferința m-a apropiat mai mult de Dumnezeu. Și nu voi uita niciodată cine m-a ținut de mână în cele mai grele momente. Nu oamenii, ci Dumnezeu. El, care ne iubește necondiționat și ne poartă pe brațele Sale atunci când nu mai avem putere să mergem singuri”, a transmis Laurette, în mediul online.

Mai mult, Laurette și-a sfătuit urmăritorii să aibă mare grijă de sănătatea lor, căci este cea mai importantă. Iar atunci când aceasta lipsește, nimic altceva nu mai contează.

„Aveți grijă de sănătatea voastră și prețuiți-o în fiecare zi. Este cea mai mare bogăție pe care o avem, mai presus de bani, faimă, succes sau orice realizare materială. Uneori, abia când pierdem ceva înțelegem cât de prețios era. Eu am învățat că sănătatea este un dar neprețuit și că, indiferent cât de grea este încercarea, Dumnezeu nu ne lasă niciodată singuri”, a mai spus Laurette.

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Foto: Instagram