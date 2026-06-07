Laurette, din nou pe masa de operație. Vedeta trece prin momente grele: „Sper să fie ultima intervenție”

Fosta asistentă TV, Laurette (39 de ani), trece din nou printr-o perioadă grea, după ce a fost nevoită să ajungă iar pe masa de operație. Din păcate pentru ea, povestea asta se tot repetă de ani buni și pare că nu se mai termină.

Totul a pornit de la o intervenție estetică făcută în 2019, iar de atunci lucrurile au luat-o într-o direcție pe care, clar, nu și-o imagina nimeni. Operații peste operații, recuperări lungi și multă durere.

Laurette, din nou pe masa de operație

În ultimii ani, fosta asistentă TV a tot ajuns la medici, inclusiv anul trecut și anul acesta. Practic, a fost mai des pe la spital decât și-ar fi dorit, iar fiecare intervenție a însemnat o nouă perioadă grea de refacere.

Fosta asistentă TV a recunoscut că au fost momente în care abia s-a putut mișca și a trebuit să învețe din nou pașii de bază. Recent, ea a spus că a fost operată din nou și că speră ca Dumnezeu să o ajute să treacă peste acest coșmar.

„Zilele trecute am trecut din nou printr-o intervenție chirurgicală la picior, în urma unei injectări cu Aquafilling făcută în 2019. Nici nu mai știu câte intervenții am făcut anul trecut și anul acesta. Nici eu nu știu cum am rezistat atâtor operații, durerii, suferinței și acestei perioade atât de complicate din viața mea. Nu mai spun multe. Vreau doar să știți că sunt bine. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că este cu mine în fiecare zi și știu că mă ține strâns de mână pentru a trece prin această încercare. Știu că mai am foarte puțin și voi răzbate”, a spus mulatra.

„Sper să pot merge din nou”

Laurette a spus că a fost puternică și a luptat pentru fiica ei. Ea a declarat că ființa pe care a adus-o pe lume a ținut-o pe linia de plutire chiar și în cele mai grele momente.

„Dumnezeu m-a întărit în fiecare zi. Am luptat pentru fetița mea, chiar dacă de multe ori deznădejdea m-a încercat. Știam însă că ea are nevoie de mine și că trebuie să găsesc puterea să merg mai departe. Astăzi sunt bine și sper ca în curând să pot merge din nou”, a mai spus fosta asistentă.

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Laurette: „M-au operat trei medici. Am pierdut tot”. Confesiuni tulburătoare după procedurile estetice care erau să o coste viața