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Bancul de weekend | Vecina și invitația la cafea

De: Andreea Stăncescu 12/06/2026 | 16:57
Bancul de weekend | Vecina și invitația la cafea
Bancul care te va amuza la început de weekend
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După o săptămână lungă, weekend-ul bate la ușă. Este momentul nostru pentru un răsfăț așa cum se cuvinte, iar glumele nu pot să lipsească. Bancurile de mai jos te vor face să râzi cu gura până la urechi.

– Vecine.. hai la cafea..
– Nu pot acum vecină dragă.. rămâne pe altă dată..
– Bine.. dar altă dată.. ceașca nu o să fie proaspăt epilată.

Alte bancuri amuzante

Vorbesc doi moşi trecuţi de 70 de ani:
– Cum nu ţi-e ruşine, măi Ioane, ai trăit 50 de ani cu femeia ta şi acum la bătrâneţe na, ţi-ai luat una tânără de 20!
– Ce-nţelegi tu Gheorghe, de o soţie bătrână trebuie să ai grijă – ba o doare capul, ba dă-i pastilele de inimă, ba trebuie să o duci la baie, nu ai somn!…
Cu asta de 20 de ani e altfel. Ea seara pleacă şi se întoarce dimineaţa… şi dormi aşa de bine!

O tipă își sună prietena:
– Auzi dragă, să știi că sunt disperată! Soțul meu nu mă mai bagă in seamă deloc!
– Da… știu cum e, am trecut și eu prin asta !
– Și cum ai rezolvat problema ?
– Păi du-te la coafor, aranjează-ți părul, îmbracă-te cât mai provocator și așteaptă-l și tu cu cina, ațâtă-l!!!
A doua zi tipa urmează sfatul prietenei și își așteaptă soțul.
Soțul vine obosit de la serviciu și vede surpriza: soția îl aștepta cu masa pregătită , îmbrăcată foarte provocator iar când i-a servit masa a lăsat să se vadă anumite părți ale corpului.
Soțul o privește un timp după care îi spune:
– Dacă n-ai fi nevasta-mea… mama ce te-aș tăvăli puțin!

Soț și soție
Soția:
– Dragule, dacă aș muri, te-ai recăsători?
Soțul:
– Nu cred… dar dacă ar trebui… probabil da…
– Și ai aduce-o în casa noastră?
– Păi… da…
– Și ar dormi în patul meu?!
– Păi… nu avem altul…
– Și ar folosi crosele mele de golf?!
– Nu, că ea e stângace…

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