BANCUL ZILEI | Câinele și parola vocală

Este vineri, iar CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei. Care este legătura dintre parola vocală a unui telefon și lătratul unui câine? Răspunsul te va face să râzi în hohote.
– Tocmai setam o parolă vocală la noul meu telefon când un câine a lătrat și a fugit. Încă mai caut câinele ăla să-mi deblocheze telefonul…
Pe la ora două noaptea, la familia Bulă sună telefonul:
– Alo, aici Lulă. Câinele vostru latră încontinuu, de mai bine de o oră.
În noaptea următoare, pe la ora trei, Bulă sună la familia Lulă:
– Alo, aici Bulă. V-am sunat să vă spun că noi navem câine!
– Da, poliţia… Spuneţi, doamnă!
– Mă tem pentru câinele meu. Poştaşul a intrat în curte, s-a căţărat într-un pom şi acum îl întărâtă într-una…
Bulă primeşte un telefon de la prietenul său, Lulă, care e la mare.
– Alo! Bulă? Dă mi voie să-ţi spun că soacră-ta s-a înecat acum o oră.
– Vai Lulă, nu mă face să râd, că am herpes.
După un chef „cu prelungiri”, Bulă ajunge acasă către dimineaţă. Ia telefonul şi formează cu mare greutate numărul şefului său:
– Alo, dom’şef… Vă rog să mă iertaţi, dar astăzi n-o să pot veni la serviciu… Sunt răcit cobză… de-abia mai vorbesc…
– Îmi dau seama, dar nu-ţi face griji inutile! Azi e duminică!
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