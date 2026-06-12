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BANCUL ZILEI | Câinele și parola vocală

De: Irina Vlad 12/06/2026 | 14:58
BANCUL ZILEI | Câinele și parola vocală
BANCUL ZILEI | Câinele și parola vocală
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Este vineri, iar CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei. Care este legătura dintre parola vocală a unui telefon și lătratul unui câine? Răspunsul te va face să râzi în hohote. 

– Tocmai setam o parolă vocală la noul meu telefon când un câine a lătrat și a fugit. Încă mai caut câinele ăla să-mi deblocheze telefonul…

BANCUL ZILEI | Câinele și parola vocală

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Pe la ora două noaptea, la familia Bulă sună telefonul:
– Alo, aici Lulă. Câinele vostru latră încontinuu, de mai bine de o oră.
În noaptea următoare, pe la ora trei, Bulă sună la familia Lulă:
– Alo, aici Bulă. V-am sunat să vă spun că noi navem câine!

Alo! Poliţia?

– Da, poliţia… Spuneţi, doamnă!
– Mă tem pentru câinele meu. Poştaşul a intrat în curte, s-a căţărat într-un pom şi acum îl întărâtă într-una…

Bulă primeşte un telefon de la prietenul său

Bulă primeşte un telefon de la prietenul său, Lulă, care e la mare.
– Alo! Bulă? Dă mi voie să-ţi spun că soacră-ta s-a înecat acum o oră.
– Vai Lulă, nu mă face să râd, că am herpes.

După un chef „cu prelungiri”, Bulă ajunge acasă

După un chef „cu prelungiri”, Bulă ajunge acasă către dimineaţă. Ia telefonul şi formează cu mare greutate numărul şefului său:
– Alo, dom’şef… Vă rog să mă iertaţi, dar astăzi n-o să pot veni la serviciu… Sunt răcit cobză… de-abia mai vorbesc…
– Îmi dau seama, dar nu-ţi face griji inutile! Azi e duminică!

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