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Ceasuri de lux, limuzine, vacanțe exotice și un ski-jet, etalate fără jenă pe Instagram. Avem inventarul achizițiilor „modeste” pe care le-au făcut membrii rețelei care alimenta cu droguri cluburile din Capitală

De: Carmen Gone 12/06/2026 | 16:57
Ceasuri de lux, limuzine, vacanțe exotice și un ski-jet, etalate fără jenă pe Instagram. Avem inventarul achizițiilor modeste pe care le-au făcut membrii rețelei care alimenta cu droguri cluburile din Capitală
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Vacanțe exotice, mașini de lux și apariții de mii de euro pe rețelele sociale! Cum își afișau opulența membrii rețelei care făcea bani din substanțe interzise la petrecerile de fițe din Capitală. CANCAN.RO are toate detaliile!

Noi detalii ies la iveală în ancheta care a zguduit lumea petrecerilor exclusiviste din București. Potrivit informațiilor din dosar, gruparea vizată de DIICOT nu funcționa după modelul clasic, cu un lider care dă ordine și subordonați care execută. Din contră, membrii acesteia ar fi acționat ca o adevărată rețea, fiecare având un rol bine stabilit. Ancheta scoate la iveală nu doar modul în care acționau membrii grupării, ci si stilul de viață pe care îl afișau în mediul online.

Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO,  o parte dintre cei cercetați nu se fereau să își expună pe rețelele sociale vacanțele luxoase, accesoriile scumpe, ținutele de brand și autoturismele care valorează zeci sau chiar sute de mii de euro. Imaginile postate frecvent pe Instagram prezentau o viață lipsită de griji, petreceri exclusiviste și apariții menite să impresioneze.

Bani mulți, cheltuiți fără rețineri

Anchetatorii au observat că mulți ditre cei vizați în dosar afișau un nivel de trai greu de justificat raportat la veniturile declarate. Excursii în destinații de lux, ceasuri scumpe, genți și accesorii de firmă, spații pe care le închiriau în zone premium din București, dar și autoturisme opulente apăreau constant în fotografiile și clipurile publicate online. Totodată, din modul de organizare și operare al grupării rezultă că membrii acesteia au recurs la diverse mecanisme menite să ascundă sau să disimuleze originea ilicită a bunurilor și a sumelor de bani, inclusiv prin utilizarea unor persoane interpuse, în special concubine sau alte persoane apropiate. În paralele, potrivit procurorilor, gruparea ar fi obținut profituri consistente din comercializarea de substanțe interzise în mediul de noapte din Capitală.

Conform anchetei, membrii rețelei erau prezenți la cele mai populare petreceri din București, acolo unde aveau acces la un număr mare de clienți tineri, dar și cu bani. Procurorii susțin că activitatea era organizată astfel încât tranzacțiile să fie rapide și greu de observat.
În unele situații, persoanele implicate își împărțeau rolurile: unii identificau clienții, alții stabileau întâlnirile, iar alții interveneau doar pentru predarea substanțelor, după care dispăreau imediat în mulțime. (VEZI MAI MULTE DETALII)

Instagram, vitrina perfectă pentru o viață de lux

Un aspect care a atras atenția anchetatorilor a fost activitatea intensă de pe rețelele sociale. Potrivit surselor juridice, mulți dintre membrii grupării își urmăreau reciproc conturile și își promovau constant stilul de viață extravagant. Fotografiile din cluburile exclusiviste, vacanțele în destinații de top și bunurile de valoare afișate public au contribuit la conturarea imaginii unei generații care părea să trăiască fără limite. În spatele imaginilor atent selectate pentru mediul online, procurorii susțin că funcționa o rețea bine conectată, care acționa în cluburi, la festivaluri și în cadrul unor evenimente private din Capitală.

Ancheta a durat 6 luni și a implicat activități complexe de supraveghere și documentare de către DIICOT. Potrivit procurorilor, structura grupării și modul de operare au făcut ca aceasta să fie dificil de infiltrat și monitorizat.

În urma operațiunii DIICOT, peste 30 de persoane au ajuns în atenția autorităților, iar dosarul se află acum în fața instanței. În timp ce ancheta continuă, luxul afișat pe rețelele sociale a devenit una dintre piesele care completează tabloul unei afaceri ilegale ce ar fi generat sume importante de bani.

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