Decizia este oficială. 300 lei în plus, la pensie, de la 1 ianuarie 2027 pentru această categorie de pensionari români

Răsturnare totală de situație în calculul pensiilor, după zeci de ani de inechități strigătoare la cer! S-a dat legea finală care aruncă în aer conturile mamelor eroine care au crescut copii înainte de anul de grație 1992 și care primeau sume mult mai mici în comparație cu cele care au născut mai recent.

Autoritățile scot la bătaie o sumă astronomică pentru a repara această nedreptate. Reforma, numită Mütterrente III (Pensia mamei III), va costa statul peste 13,5 miliarde de euro anual.

Răsturnare de situație în calculul pensiilor

Măsura istorică vizează direct nu mai puțin de 10 milioane de pensionari din Germania, printre care se află și o adevărată armată de românce stabilite în această țară. Deși modificările intră oficial în vigoare la 1 ianuarie 2027, primele plăți efective vor intra pe carduri abia din ianuarie 2028, din cauza sistemelor tehnice super complexe ale nemților.

Totuși, regulile sunt clare, iar viitorii pensionari nu vor pierde niciun cent:

Cei care ies la pensie înainte de anul 2028 vor primi toate sumele cuvenite retroactiv, dintr-o singură lovitură.

Reforma reprezintă o recunoaștere întârziată a anilor de muncă și a sacrificiilor făcute de părinți, de care statul german a ales, în sfârșit, să țină cont în mod complet.

Până acum, pentru fiecare copil născut înainte de 1992, sistemul german de pensii recunoștea maximum 30 de luni de perioadă dedicată creșterii copilului. Prin Mütterrente III, acest plafon urcă la 36 de luni, adică șase luni în plus per copil, exact la fel ca în cazul copiilor născuți după 1992.

Tradus în bani pe baza valorilor actuale, impactul este direct:

Cele șase luni suplimentare echivalează cu 0,5 puncte de pensie.

În prezent, acest punctaj valorează aproximativ 20,40 euro pe lună.

Pentru o pensionară cu trei copii, măsura înseamnă în jur de 60 de euro în plus în fiecare lună, ceea ce ridică diferența la câteva sute de euro pe an.

Mai mult, valoarea unui punct de pensie crește, de regulă, în fiecare an la 1 iulie, odată cu ajustările anuale. Astfel, până în 2028, când se vor face primele transferuri, suma efectivă va fi mai mare decât cea calculată astăzi.

Recalcularea se face din oficiu

Sistemul elimină complet birocrația obositoare pentru beneficiari. Reforma se aplică automat tuturor celor care îndeplinesc condițiile, fără să fie necesară nicio acțiune sau depunerea vreunui dosar de către pensionari. Casa de Pensii (Deutsche Rentenversicherung) va recalcula și va ajusta plățile din oficiu.

Condiția esențială este ca mama sau tatăl în cauză să fi crescut efectiv copilul în Germania și să aibă perioadele respective înregistrate în dosarul de asigurare. Pentru siguranță, cei care vor să verifice dacă datele lor sunt complete pot solicita un extras de cont gratuit de la Deutsche Rentenversicherung, document ce arată exact punctele recunoscute până în prezent.

Așa-numita „pensie a mamelor” nu este o plată independentă, ci o recunoaștere extinsă a contribuțiilor pentru creșterea copiilor, sumele urmând să fie încasate direct ca parte a pensiei obișnuite.

VEZI ȘI: Cresc pensiile cu 1.000 lei, de la 1 ianuarie 2027, pentru toți acești pensionari români. Cine se încadrează

Pensii mai mici cu 480 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii din România afectați și care este condiția