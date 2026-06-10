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Cresc pensiile cu 1.000 lei, de la 1 ianuarie 2027, pentru toți acești pensionari români. Cine se încadrează

De: David Ioan 10/06/2026 | 16:08
Cresc pensiile cu 1.000 lei, de la 1 ianuarie 2027, pentru toți acești pensionari români. Cine se încadrează
Cresc pensiile cu 1.000 lei, de la 1 ianuarie 2027, pentru toți acești pensionari români. Cine se încadrează
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Pensiile ar urma să fie majorate cu 12%, iar contribuția CASS ar putea fi eliminată pentru pensionari, mame cu copii mici și veteranii de război, potrivit condițiilor transmise de PSD pentru a susține instalarea guvernului condus de Eugen Tomac. Informațiile apărute inițial pe surse au fost confirmate oficial de partid.

PSD insistă ca indexarea pensiilor să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027. O creștere de 12% ar necesita un buget anual estimat la aproximativ 10 miliarde de lei.În acest scenariu, pensia medie ar urca de la 2.821 de lei la aproximativ 3.150 de lei, ceea ce înseamnă un plus de 336 de lei pentru beneficiari.

Cresc pensiile cu 1.000 lei, de la 1 ianuarie 2027, pentru toți acești pensionari români

Social-democrații cer și garanții ferme că eliminarea CASS pentru pensiile peste 3.000 de lei nu va fi amânată pentru 2028, așa cum s-a vehiculat în ultimele săptămâni. Dacă măsura intră în vigoare la termenul prevăzut de lege, pensionarii cu venituri mai mari ar beneficia de o dublă creștere: indexarea de 12% și eliminarea contribuției de sănătate.

De exemplu, pensionar cu o pensie de 5.000 de lei ar primi 600 de lei în plus din indexare și încă 200 de lei din eliminarea CASS, ajungând la o majorare totală de 800 de lei începând cu 1 ianuarie 2027.

Cine se încadrează

PSD mai solicită eliminarea CASS pentru mamele cu copii mici, precum și pentru veteranii de război și urmașii acestora, considerând că aceste categorii trebuie protejate în mod prioritar.

Fără sprijinul PSD, guvernul Tomac nu are suficiente voturi pentru a trece de Parlament, ceea ce face ca aceste condiții să fie decisive în negocierile politice.

CITEŞTE ŞI: Veste cruntă pentru 5 milioane de pensionari. Ce se întâmplă cu veniturile lor în 2026

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