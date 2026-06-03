Pensii mai mici cu 480 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii din România afectați și care este condiția

Pensii mai mici cu până la 480 de lei de la 1 ianuarie 2027 – acesta este scenariul care se conturează după anunțul făcut de Mugur Isărescu, o veste pe care pensionarii nu voiau să o audă.

Guvernatorul BNR a transmis clar că pensiile nu vor crește și că o eventuală indexare nu este posibilă în condițiile actuale.

Pensii mai mici cu 480 lei, de la 1 ianuarie 2027

„Nu ne permitem reducerea TVA şi indexarea pensiilor acum. Sub nicio formă.” Declarația lovește direct în speranțele seniorilor care așteptau majorarea promisă pentru începutul lui 2027.

Reamintim că Florin Manole, înainte de a pleca din funcția de ministru al muncii, anunțase că indexarea pensiilor urma să fie acordată la 1 ianuarie 2027. Formula legală prevede actualizarea pensiilor cu inflația și jumătate din creșterea salariului mediu brut. Pentru 2027, indexarea ar fi trebuit să fie de aproximativ 12%. Fără această ajustare, pensionarii pierd bani reali, iar puterea lor de cumpărare continuă să scadă.

Isărescu a avertizat și asupra evoluției inflației. Dacă în prezent este în jur de 10%, în lunile iunie–iulie ar putea urca spre 11%, ceea ce înseamnă că prețurile vor continua să crească, iar veniturile fixe ale pensionarilor vor rămâne în urmă. Fără indexare, pierderile sunt semnificative: între 130 și 600 de lei, în funcție de pensia actuală.

Calculele sunt simple. La o inflație de 10% și o creștere minimă de 2% a salariului mediu brut, pensionarii ar fi trebuit să primească următoarele majorări: – pensie actuală 2.000 lei: creștere de 240 lei, pensie după indexare 2.240 lei – pensie actuală 3.000 lei: creștere de 360 lei, pensie după indexare 3.360 lei – pensie actuală 4.000 lei: creștere de 480 lei, pensie după indexare 4.480 lei – pensie actuală 5.000 lei: creștere de 600 lei, pensie după indexare 5.600 lei.

Care sunt pensionarii din România afectați și care este condiția

Cei mai afectați sunt pensionarii cu venituri actuale de 4.000 de lei, care ar fi trebuit să primească 480 de lei în plus, sumă care nu va mai ajunge în buzunarul lor dacă indexarea nu se aplică. Condiția care duce la această pierdere este una singură: neacordarea indexării la 1 ianuarie 2027.

Specialiștii confirmă poziția lui Isărescu. Gabriel Biriș a explicat că statul nu are resursele necesare pentru o astfel de majorare.

„În primul rând trebuie să știm cât costă indexarea pensiilor. Și întrebarea este: de unde vin banii? Nu s-a spus niciodată cât costă și de unde vin banii.”

El amintește că salariile bugetarilor și pensiile au crescut deja cu 40% în perioada 2023–2024 față de 2022, iar cheltuielile sunt uriașe: 170 de miliarde de lei doar pentru salarii, la care se adaugă sume și mai mari pentru asistență socială.

Biriș avertizează că noi majorări ar împinge bugetul într-o zonă imposibilă.

„Baza salariului minim este acum 3.700 lei, nu 4.300. Diferența înseamnă cam 18%. La 170 de miliarde, vorbim de aproximativ 30 de miliarde de lei. Dacă mai adaugi și indexarea pensiilor, mai pui încă vreo 40 de miliarde. Ajungem direct într-o zonă imposibilă.”

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