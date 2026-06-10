Rețeaua care alimenta cu droguri cluburile de fițe din București, destructurată. Modul de operare: șoapte la ureche și tranzacții în câteva secunde

Operațiune de amploare a procurorilor DIICOT în Capitală! O rețea bine organizată, care au furnizat substanțe interzise de mare risc în cluburile cunoscute din București, petreceri private și festivaluri, a fost destructurată în urma unei anchete de mai multe luni. CANCAN.RO are detalii!

O amplă operațiune a procurorilor DIICOT a scos la iveală un mecanism bine pus la punct prin care substanțele interzise risc ajungeau în cluburi și petreceri private din Capitală. Ancheta vizează o rețea formată din peste 30 de persoane, descrisă de anchetatori ca fiind una „autonomă fără un lider unic”, dar extrem de bine conectată și organizată pe „celule operative” care acționau simultan în mediul nocturn.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București și ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au pus în aplicare 27 de mandate de pecheziție domiciliară, pe raza municipiului București și a județelor Ilfov și Ialomița, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de mare risc și efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse cu efecte psihoactive.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, începând cu toamna anului 2025, pe raza municipiului București a fost constituită o grupare de criminalitate organizată, formată din peste 30 de membri, care au desfășurat activități de vânzare de droguri de risc și mare risc, precum și substanțe psihoactive noi, cu incidență sporită în cadrul evenimentelor și petrecerilor din Capitală, se arată într-un comunicat al DIICOT.

Conform unor surse juridice, printre locațiile vizate s-ar număra cluburi cunoscute din Capitală, petreceri private, dar și evenimente cu mii de participanți, unde traficanții se pierdeau ușor în mulțime.

Modul de operare: șoapte la ureche și tranzacții în câteva secunde

Anchetatorii descriu un sistem extrem de discret: șoapte la ureche, negocieri rapide, semne din mâini, priviri scurte. Substanțele interzise erau livrate direct în palmă, în câteva secunde, după care vânzătorii dispăreau în mulțime. Pentru destructurarea rețelei, DIICOT a folosit investigatori sub acoperire. În aproximativ 6 luni, ar fi avut loc circa 40 de cumpărări supravegheate, de la 29 de membri ai grupării.

În perioada 24.10.2025-20.03.2026, într-un interval de aproximativ 6 (șase) luni de zile, investigatorul sub acoperire autorizat în cauză a efectuat un număr de aproximativ 40 (patruzeci) de cumpărări supravegheate de droguri, de la 29 de membri ai grupării, aceștia fiind organizați în mai multe celule operative care își împart cluburile de noapte, cât și clienții care doresc să cumpere droguri, au notat investigatorii.

Tranzacțiile s-au desfășurat în cluburi din București, la petreceri private, dar și la festivalul „ELROW” de la Hala Laminor, cu aproximativ 10.000 de participanți.

Cluburile, terenul perfect pentru trafic

Anchetatorii au descoperit că traficanții își anunțau prezența la petreceri pe Instagram, încă de la lansarea evenimentelor. În unele cazuri, substanțele erau aduse din exterior de persoane de legătură, care treceau cu mașina pe lângă cluburi și livrau rapid „marfa”.

Membrii rețelei acționau noaptea, în zone aglomerate și greu de monitorizat: baruri, toalete, holuri și parcări, unde își identificau rapid clienții. Gruparea funcționa pe „celule”independente, fără un șef unic, dar cu roluri clare: distribuție, aprovizionare și racolare de clienți. Membrii colaborau între ei pentru a menține fluxul.

În urma perchezițiilor și a probelor administrare, 24 de persoane au fost reținute. Dosarul a fost împărțit în cauza și a ajuns pe masa judecătorilor de la Tribunalul București.

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