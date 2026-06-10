Acasă » Exclusiv » Rețeaua care alimenta cu droguri cluburile de fițe din București, destructurată. Modul de operare: șoapte la ureche și tranzacții în câteva secunde

Rețeaua care alimenta cu droguri cluburile de fițe din București, destructurată. Modul de operare: șoapte la ureche și tranzacții în câteva secunde

De: Carmen Gone 10/06/2026 | 19:25
Rețeaua care alimenta cu droguri cluburile de fițe din București, destructurată. Modul de operare: șoapte la ureche și tranzacții în câteva secunde
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Operațiune de amploare a procurorilor DIICOT în Capitală! O rețea bine organizată, care au furnizat substanțe interzise de mare risc în cluburile cunoscute din București, petreceri private și festivaluri, a fost destructurată în urma unei anchete de mai multe luni. CANCAN.RO are detalii!

O amplă operațiune a procurorilor DIICOT a scos la iveală un mecanism bine pus la punct prin care substanțele interzise risc ajungeau în cluburi și petreceri private din Capitală. Ancheta vizează o rețea formată din peste 30 de persoane, descrisă de anchetatori ca fiind una „autonomă fără un lider unic”, dar extrem de bine conectată și organizată pe „celule operative” care acționau simultan în mediul nocturn.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București și ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au pus în aplicare 27 de mandate de pecheziție domiciliară, pe raza municipiului București și a județelor Ilfov și Ialomița, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de mare risc și efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse cu efecte psihoactive.
Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, începând cu toamna anului 2025, pe raza municipiului București a fost constituită o grupare de criminalitate organizată, formată din peste 30 de membri, care au desfășurat activități de vânzare de droguri de risc și mare risc, precum și substanțe psihoactive noi, cu incidență sporită în cadrul evenimentelor și petrecerilor din Capitală, se arată într-un comunicat al DIICOT.

Conform unor surse juridice, printre locațiile vizate s-ar număra cluburi cunoscute din Capitală, petreceri private, dar și evenimente cu mii de participanți, unde traficanții se pierdeau ușor în mulțime.

Drogurile capturate de DIICOT

Modul de operare: șoapte la ureche și tranzacții în câteva secunde

Anchetatorii descriu un sistem extrem de discret: șoapte la ureche, negocieri rapide, semne din mâini, priviri scurte. Substanțele interzise erau livrate direct în palmă, în câteva secunde, după care vânzătorii dispăreau în mulțime. Pentru destructurarea rețelei, DIICOT a folosit investigatori sub acoperire. În aproximativ 6 luni, ar fi avut loc circa 40 de cumpărări supravegheate, de la 29 de membri ai grupării.

În perioada 24.10.2025-20.03.2026, într-un interval de aproximativ 6 (șase) luni de zile, investigatorul sub acoperire autorizat în cauză a efectuat un număr de aproximativ 40 (patruzeci) de cumpărări supravegheate de droguri, de la 29 de membri ai grupării, aceștia fiind organizați în mai multe celule operative care își împart cluburile de noapte, cât și clienții care doresc să cumpere droguri, au notat investigatorii.

Tranzacțiile s-au desfășurat în cluburi din București, la petreceri private, dar și la festivalul „ELROW” de la Hala Laminor, cu aproximativ 10.000 de participanți.

Captura DIICOT în urma perchezițiilor

Cluburile, terenul perfect pentru trafic

Anchetatorii au descoperit că traficanții își anunțau prezența la petreceri pe Instagram, încă de la lansarea evenimentelor. În unele cazuri, substanțele erau aduse din exterior de persoane de legătură, care treceau cu mașina pe lângă cluburi și livrau rapid „marfa”.

Membrii rețelei acționau noaptea, în zone aglomerate și greu de monitorizat: baruri, toalete, holuri și parcări, unde își identificau rapid clienții. Gruparea funcționa pe „celule”independente, fără un șef unic, dar cu roluri clare: distribuție, aprovizionare și racolare de clienți. Membrii colaborau între ei pentru a menține fluxul.

În urma perchezițiilor și a probelor administrare, 24 de persoane au fost reținute. Dosarul a fost împărțit în cauza și a ajuns pe masa judecătorilor de la Tribunalul București.

 

VEZI ȘI: Tragedie în Capitală! Un motociclist în vârstă de 26 de ani a murit după ce a intrat într-un tramvai

CITEȘTE ȘI: ANAF închide magazinele fizice ale instituției. Ce se întâmplă cu bunurile confiscate

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Fiica milionarului sinucigaș de la Hexipharma, bătută și sechestrată de un cântăreț celebru! Scene de coșmar într-un apartament din București
Exclusiv
Fiica milionarului sinucigaș de la Hexipharma, bătută și sechestrată de un cântăreț celebru! Scene de coșmar într-un apartament…
Simona Halep și „Regele mezelurilor”, escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu le stă rău deloc!
Exclusiv
Simona Halep și „Regele mezelurilor”, escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu…
Cât plătesc demnitarii români CHIRIE pentru locuințele de la stat! Nici cât un bilet de autobuz!
Mediafax
Cât plătesc demnitarii români CHIRIE pentru locuințele de la stat! Nici cât un...
Scandalos! PNL plăteşte 1.000 de euro statului pentru 20.000 de metri pătraţi, potrivit datelor oficiale RA-APPS. Ce sume plătesc alte partide
Gandul.ro
Scandalos! PNL plăteşte 1.000 de euro statului pentru 20.000 de metri pătraţi, potrivit...
FOTO. Eleonora, prezentatoarea TV de la Campionatul Mondial, apariție incendiară în bikini
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, prezentatoarea TV de la Campionatul Mondial, apariție incendiară în bikini
Dezvăluiri în cazul Kreiner. Fiica afaceristului ucis susține în instanță că a fost sedată trei luni de iubita tatălui său
Adevarul
Dezvăluiri în cazul Kreiner. Fiica afaceristului ucis susține în instanță că a fost...
Trei familii de români, în violențele dezlănțuite în Belfast. Reacția MAE
Digi24
Trei familii de români, în violențele dezlănțuite în Belfast. Reacția MAE
Favorit SĂ-I IA LOCUL lui EUGEN TOMAC, primele declarații: ”Țara are nevoie să fie guvernată!”
Mediafax
Favorit SĂ-I IA LOCUL lui EUGEN TOMAC, primele declarații: ”Țara are nevoie să...
Parteneri
Iuliana Marciuc a slăbit 7 kilograme în 5 săptămâni. Ce dietă urmează și care este regula pe care o respectă zilnic
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Iuliana Marciuc a slăbit 7 kilograme în 5 săptămâni. Ce dietă urmează și care este...
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Dan Negru, dezamăgit de vacanța din Cipru: „Nu aș recomanda!” Ce spune însă despre Grecia?
Click.ro
Dan Negru, dezamăgit de vacanța din Cipru: „Nu aș recomanda!” Ce spune însă despre Grecia?
„Proiectul Icarus”. Un pilot este acuzat că a zburat 17 ani fără licență, timp în care a operat peste 900 de zboruri
Digi 24
„Proiectul Icarus”. Un pilot este acuzat că a zburat 17 ani fără licență, timp în...
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut cel mai nou model Dacia
Promotor.ro
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut...
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Lidl aduce un ventilator fără elice la reducere. Cât costă aparatul
go4it.ro
Lidl aduce un ventilator fără elice la reducere. Cât costă aparatul
Unde a fost cea mai mare piață de sclavi din istoria omenirii?
Descopera.ro
Unde a fost cea mai mare piață de sclavi din istoria omenirii?
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Scandalos! PNL plăteşte 1.000 de euro statului pentru 20.000 de metri pătraţi, potrivit datelor oficiale RA-APPS. Ce sume plătesc alte partide
Gandul.ro
Scandalos! PNL plăteşte 1.000 de euro statului pentru 20.000 de metri pătraţi, potrivit datelor oficiale...
ULTIMA ORĂ
Cum va influența El Niño vacanțele din această vară. La ce trebuie să se aștepte turiștii
Cum va influența El Niño vacanțele din această vară. La ce trebuie să se aștepte turiștii
Vedeta care a ales cariera înaintea familiei face acum o mărturisire emoționantă despre sarcină
Vedeta care a ales cariera înaintea familiei face acum o mărturisire emoționantă despre sarcină
Accident cumplit pe DN6, în Caraș-Severin. O tânără de 24 de ani a murit, iar un copil și un bărbat ...
Accident cumplit pe DN6, în Caraș-Severin. O tânără de 24 de ani a murit, iar un copil și un bărbat au fost duși de urgență la spital
Șoferii diagnosticați cu diabet, vizați de reguli stricte. Ce trebuie să știe în 2026
Șoferii diagnosticați cu diabet, vizați de reguli stricte. Ce trebuie să știe în 2026
David Cosma, românul care poate ajunge în Formula 1. Povestea pilotului care promite enorm
David Cosma, românul care poate ajunge în Formula 1. Povestea pilotului care promite enorm
Beinur, dezvăluiri despre Nicu Gheară și Puiu Popoviciu: „Totul mergea pe încredere și pe cuvânt”
Beinur, dezvăluiri despre Nicu Gheară și Puiu Popoviciu: „Totul mergea pe încredere și pe cuvânt”
Vezi toate știrile