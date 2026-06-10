ANAF închide magazinele fizice ale instituției. Ce se întâmplă cu bunurile confiscate

ANAF intenționează să renunțe la magazinele fizice din care românii aveau oportunitatea să achiziționeze bunuri confiscate sau bunuri intrate în proprietatea statului. Iată despre ce este vorba!

În prezent, ANAF deține magazine fizice în București, Brașov, Sibiu, Timișoara, Târgu Jiu, Târgoviște și Galați, în care se vând o gamă largă de bunuri confiscate sau intrate în proprietatea statului la prețuri foarte mici, de la articole de îmbrăcăminte, electrocasnice, produse de uz casnic, mașini și multe altele. Produsele provin din executări silite, donații și confiscări de la vămi. Reprezentanții instituției își propun să înlocuiască treptat modelul tradițional de vânzare cu unul digital, online.

Magazinele ANAF din România ar urma să fie închise

După închiderea magazinelor fizice, românii vor putea face cumpărături online, pe platforma e-Licitații, lansată la finalul lunii martie. Potrivit datelor prezentate de Ministerul Finanțelor, în primele două luni de funcționare, ANAF a înregistrat încasăro de 15,3 milioane de lei, cu un total de 78 de licitații adjudecate.

Interesul publicului pentru platforma online a depășit 1,7 milioane de vizitatori unici și aproximativ 70 de milioane de accesări în primele două luni. Pe fondul acestor statistici, ANAF i-a în considerare renunțarea la rețeaua de magazine fizice în care sunt comercializate bunuri confiscate sau bunuri intrate în proprietatea statului.

„Noi avem acum vreo șapte magazine, din care doar unul ar merita să mai rămână deschis, cel din Sibiu. Vrem să trecem la același mod de comercializare transparent, online”, a declarat secretarul adjunct al ANAF, Mironel Panțuroi.

În prezent, platforma e-Licitații este folosită pentru organizarea licitațiilor online ANAF, însă oficialii iau în calcul dezvoltarea unui sistem în care să se permită vânzarea directă a produselor, la preț fix, cu livrarea prin curier.

Ce se întâmplă cu angajații din magazinele ANAF

Reprezentanții ANAF susțin că angajații care lucrează în magazinele fizice ale instituției nu vor fi concediați, ci ar urma să fie redistribuiți către activități care țin de administrarea și comercializarea bunurilor prin intermediul platformei online.

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