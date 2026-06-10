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Ai datorii la ANAF? Cum verifici online cât ai de plată, în 2026

De: Denisa Crăciun 10/06/2026 | 09:08
Ai datorii la ANAF? Cum verifici online cât ai de plată, în 2026
Obligații ANAF online
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Românii pot verifica online dacă au datorii la ANAF. Aceștia o pot face prin intermediul Spațiului Privat Virtual, platformă digitală pusă la dispoziție de Agenția Națională de Administrare Fiscală. Accesarea site-ului este gratuită și are rolul de a eficientiza situația obligațiilor fiscale fără deplasarea la ghișee. 

Digitalizarea este tot mai aproape de români. Platforma Spațiul Privat Virtual, creată cu ajutorul Agenției Naționale de Administrare Fiscală face posibilă verificarea datoriilor la ANAF online. Contribuabilii pot consulta obligațiile de plată înregistrate în evidențele ANAF, dar pot și descărca documentele care atestă situația lor fiscală. Tot ce trebuie să facă românii pentru a avea acces la datele lor este să își creeze un cont.

Cum verifici online dacă ai datorii la ANAF

Platforma online poate arăta impozitele și contribuțiile neachitate la termen, accesoriile fiscale reprezentate de dobânzi și penalitățile de întârziere, precum și anumite amenzi transmise spre executare silită. Toate persoanele care au venituri au obligația de a verifica periodic, iar acum o face în mod gratuit fără deplasare la ghișee.

Pentru a putea accesa documentele, contribuabilul trebuie să se autentifice în contul său în Spațiul Privat Virtual. După conectare, este necesară accesarea secțiunii „Solicitări”, urmată de opțiunea „Eliberare documente”. Următorul pas este selectarea „Situația sintetică a obligațiilor de plată”. Ulterior, documentul este trimis în secțiunea „Mesaje” din contul SPV și poate fi descărcat în format PDF. În plus, după verificare, în cazul în care există ceva de plată, contribuabilii pot achita online prin intermediul Ghișeul.ro.

Ce condiții trebuie îndeplinite pentru accesarea platformei

În primul rând, pentru a accesa platforma online trebuie să existe un cont activ în Spațiul Privat Virtual. Autentificarea se poate face de la distanță, furnizând datele personale și o adresă de e-mail validă. De asemenea, verificarea datoriilor este gratuită, însă în cazul în care există restanțe pot exista costuri suplimentare sub forma dobânzilor și penalităților de întârziere prevăzute de legislația fiscală.

Acestea se adaugă în mod automat la debitul principal până la achitarea integrală a sumei datorate. Totuși, cei care întâmpină dificultăți financiare pot solicita eșalonarea la plată, conform legislației fiscale.

VEZI ȘI: ANAF schimbă procedura pentru CASS. Ce se întâmplă cu sumele datorate de români

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