Jeni Nicolau, dezvăluiri după moartea Valentinei Dumitru: "Medicul meu nu a vrut sub nicio formă să mă opereze până nu am făcut o analiză"

De: Simona Vlad 29/04/2026 | 22:07
Subiectul care a zguduit opinia publică a fost dezbătut fără menajamente la Dan Capatos Show. Jeni Nicolau tună și fulgeră! Aceasta ne-a povestit din experiența sa despre diferențele dintre intervenții, cât și despre riscurile pe care le implică. A fost coincidență sau nu moartea tinerei din Vâlcea? CANCAN.ro are toate detaliile!

Moartea femeii de 45 de ani după un lifting facial a readus în prim-plan pericolele ascunse ale intervențiilor estetice aparent banale. Vezi emisiunea integrală aici!

„Este extrem de dureros când se pierde o viață, dar când se pierde viața unei femei tinere, la 45 de ani, este o femeie tânără, mamă la rândul ei, te duci într-un cabinet medical cu dorința de a-ți face ceva să te simți frumoasă și nu te mai întorci acasă…”

Jeni Nicolau a povestit propria experiență și a declarat că nu orice medic acceptă să opereze fără investigații serioase. Într-o lume în care multe persoane caută soluții rapide, ea spune că răbdarea și verificările sunt absolut esențiale înainte de orice intervenție.

„Medicul meu nu a vrut sub nicio formă să mă opereze până nu am făcut o analiză care ține de coagulare, care durează ceva timp, și am zis, domnule, le fac pe cele uzuale. Tot nu a vrut.”

Jeni Nicolau a clarificat diferențele dintre intervențiile considerate „ușoare” și cele complicate. Chiar dacă unele intervenții sunt promovate ca fiind rapide, ele implică riscuri care nu trebuie ignorate de nimeni.

„Mini-liftingul facial înseamnă aici și aici, se face cu anestezie locală, dar asta nu înseamnă că nu există riscuri, pentru că tot intervenție este. Nu am fost într-un cabinet normal, am fost într-o sală de operație, am făcut toate analizele de coagulare, de sânge înainte. Sunt foarte multe intervenții de genul acesta, nu este ceva extraordinar, dar când nu se fac analizele corecte sau nu sunt respectate procedurile, se pot întâmpla lucruri grave.”

