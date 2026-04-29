Acasă » Exclusiv » Soțul Valentinei din Vâlcea, răpus de durere, după moartea soției lui: „Nu pot să stau în picioare. Mâine o înmormântez”

Soțul Valentinei din Vâlcea, răpus de durere, după moartea soției lui: „Nu pot să stau în picioare. Mâine o înmormântez”

De: roxana tudorescu 29/04/2026 | 17:02
Soțul Valentinei din Vâlcea, răpus de durere, după moartea soției lui: Nu pot să stau în picioare. Mâine o înmormântez

Este o durere fără margini în familia Valentinei Dumitru, femeia care și-a pierdut viață după ce a pășit în cabinetul medicului în speranța că va ieși mai frumoasă. Femeia din Râmnicu Vâlcea și-a dorit o intervenție estetică, dar a ajuns în moarte cerebrală în urma unui lifting facial și a decedat. CANCAN.RO a vorbit cu soțul victimei și are declarații dureroase de la bărbat!

Cazul Valentinei Dumitru a stârnit revoltă în întreaga țară. Ceea ce trebuia să fie un vis îndeplinit și o îmbunătățire estetică pentru femeie, s-a transformat într-un coșmar greu de dus. Familia este în șoc și nu poate suporta această pierdere subită.

Soțul Valentinei este distrus de durere

Familia Valentinei a povestit că problemele severe ar fi început chiar în timpul intervenției, iar situația a scăpat de sub control rapid. După ce medicul a chemat de urgență ambulanța, femeia a fost transportată la Spitalul Florească, dar a fost prea târziu, era deja în moarte cerebrală. A urmat o perioadă de chin pentru familie. Valentina a fost ținută în viață doar de aparate timp de o săptămână. După multe speranțe și rugăciuni, familia a primit vestea cruntă: Valentina s-a stins ieri, 28 aprilie 2026 și a lăsat în urmă multă durere și întrebări fără răspuns.

Soțul Valentinei, Sorin Dumitru, este de-a dreptul răpus de durere și nu este capabil să vorbească despre suferința prin care trece. Bărbatul se pregătește să își conducă pe ultimul drum pe cea care ar fi trebuit să stea toată viața la dreapta lui.

„Nu am putere să răspund momentan. Nu pot să stau în picioare, trebuie să îmi revin. Mâine îmi înmormântez soția.”, a spus soțul Valentinei Dumitru pentru CANCAN.RO.

Valentina Dumitru
Valentina Dumitru

Acest caz scoate la iveală încă o dată neregulile din sistemul medical românesc.

VEZI ȘI: Mama Valentinei, răpusă de durere, după ce fiica ei a murit: ”Iubirea mea, cum să trăiesc fără tine?”

NU RATA: Cât costă un lifting facial în clinica unde a mers Valentina din Vâlcea? A plătit bani grei pentru procedura care a ucis-o

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Nimic nu-l mai poate opri pe Stelian Ogică! Problema a fost rezolvată: „Am găsit buletinul printre actele de divorț”
Exclusiv
Nimic nu-l mai poate opri pe Stelian Ogică! Problema a fost rezolvată: „Am găsit buletinul printre actele de…
Valentin Sanfira, săgeata pentru Codruța Filip. Mesajul care a pus internetul pe jar: „Suferința e în suflet”
Exclusiv
Valentin Sanfira, săgeata pentru Codruța Filip. Mesajul care a pus internetul pe jar: „Suferința e în suflet”
Războiul politic din România se mută în Parlamentul European
Mediafax
Războiul politic din România se mută în Parlamentul European
”Eroul” Recorder, acuzat de Inspecția Judiciară că a încălcat legea
Gandul.ro
”Eroul” Recorder, acuzat de Inspecția Judiciară că a încălcat legea
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe...
Cireșe cu 180 de lei kilogramul în piețele din România! „S-au dat ca pâinea caldă, nu ducem lipsă de clienți”
Adevarul
Cireșe cu 180 de lei kilogramul în piețele din România! „S-au dat ca...
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai multe crize ale petrolului în ultimii 70 de ani
Digi24
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea...
O țară arabă se schimbă din temelii. Natalitatea a scăzut, divorțurile cresc
Mediafax
O țară arabă se schimbă din temelii. Natalitatea a scăzut, divorțurile cresc
Parteneri
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit rapid kilogramele în plus și arată senzațional
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit...
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Prosport.ro
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos:...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Războiul declarațiilor! Replica lui Alexandru Ciucu pentru Alina Sorescu: „Orice le-ai spune, copiii mă vor iubi toată viața!” Câți bani plătește lunar pensie alimentară?
Click.ro
Războiul declarațiilor! Replica lui Alexandru Ciucu pentru Alina Sorescu: „Orice le-ai spune, copiii mă vor...
Kim Jong Un recunoaște că soldații nord-coreeni implicați în războiul Rusiei se sinucid pentru a evita capturarea: Au ales fără ezitare
Digi 24
Kim Jong Un recunoaște că soldații nord-coreeni implicați în războiul Rusiei se sinucid pentru a...
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o tomografie. Este extraordinar”
Digi24
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o...
Lidl vine cu produse ieftine perfecte de 1 Mai. Ce poți lua pentru ieșirea cu mașina în natură
Promotor.ro
Lidl vine cu produse ieftine perfecte de 1 Mai. Ce poți lua pentru ieșirea cu...
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Lidl face schimbări: Clienții vor găsi mai repede produsele Parkside sau SilverCrest
go4it.ro
Lidl face schimbări: Clienții vor găsi mai repede produsele Parkside sau SilverCrest
Pâine veche de 2.000 de ani, descoperită într-o celebră tabără militară
Descopera.ro
Pâine veche de 2.000 de ani, descoperită într-o celebră tabără militară
Ubisoft reface cel mai iubit joc din seria Assassin's Creed
Go4Games
Ubisoft reface cel mai iubit joc din seria Assassin's Creed
”Eroul” Recorder, acuzat de Inspecția Judiciară că a încălcat legea
Gandul.ro
”Eroul” Recorder, acuzat de Inspecția Judiciară că a încălcat legea
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Olivia Goleanu, o doctoriță de 42 de ani, a fost găsită moartă în Sectorul 3 al Capitalei. Ce au ...
Olivia Goleanu, o doctoriță de 42 de ani, a fost găsită moartă în Sectorul 3 al Capitalei. Ce au descoperit anchetatorii
Vogue vine oficial în România! Revista iconică se lansează în 2027 și promite să ducă moda românească ...
Vogue vine oficial în România! Revista iconică se lansează în 2027 și promite să ducă moda românească pe scena globală
Cătălin Măruță, dezvăluiri neștiute despre începutul carierei sale. I s-au închis ușile în ...
Cătălin Măruță, dezvăluiri neștiute despre începutul carierei sale. I s-au închis ușile în nas: ”Îmi aduc aminte perfect!”
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 30 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 30 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Bancul sfârșitului de lună | Declarație de dragoste cu final neașteptat
Bancul sfârșitului de lună | Declarație de dragoste cu final neașteptat
Test de inteligență | Rezolvați ecuația: Cât fac un cocos + un măr + o banană?
Test de inteligență | Rezolvați ecuația: Cât fac un cocos + un măr + o banană?
Vezi toate știrile