Soțul Valentinei din Vâlcea, răpus de durere, după moartea soției lui: „Nu pot să stau în picioare. Mâine o înmormântez”

Este o durere fără margini în familia Valentinei Dumitru, femeia care și-a pierdut viață după ce a pășit în cabinetul medicului în speranța că va ieși mai frumoasă. Femeia din Râmnicu Vâlcea și-a dorit o intervenție estetică, dar a ajuns în moarte cerebrală în urma unui lifting facial și a decedat. CANCAN.RO a vorbit cu soțul victimei și are declarații dureroase de la bărbat!

Cazul Valentinei Dumitru a stârnit revoltă în întreaga țară. Ceea ce trebuia să fie un vis îndeplinit și o îmbunătățire estetică pentru femeie, s-a transformat într-un coșmar greu de dus. Familia este în șoc și nu poate suporta această pierdere subită.

Soțul Valentinei este distrus de durere

Familia Valentinei a povestit că problemele severe ar fi început chiar în timpul intervenției, iar situația a scăpat de sub control rapid. După ce medicul a chemat de urgență ambulanța, femeia a fost transportată la Spitalul Florească, dar a fost prea târziu, era deja în moarte cerebrală. A urmat o perioadă de chin pentru familie. Valentina a fost ținută în viață doar de aparate timp de o săptămână. După multe speranțe și rugăciuni, familia a primit vestea cruntă: Valentina s-a stins ieri, 28 aprilie 2026 și a lăsat în urmă multă durere și întrebări fără răspuns.

Soțul Valentinei, Sorin Dumitru, este de-a dreptul răpus de durere și nu este capabil să vorbească despre suferința prin care trece. Bărbatul se pregătește să își conducă pe ultimul drum pe cea care ar fi trebuit să stea toată viața la dreapta lui.

„Nu am putere să răspund momentan. Nu pot să stau în picioare, trebuie să îmi revin. Mâine îmi înmormântez soția.”, a spus soțul Valentinei Dumitru pentru CANCAN.RO.

Acest caz scoate la iveală încă o dată neregulile din sistemul medical românesc.

