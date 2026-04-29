Cât costă un lifting facial în clinica unde a mers Valentina din Vâlcea? A plătit bani grei pentru procedura care a ucis-o

Sfârșit tragic pentru Valentina Dumitru, o femeie în vârstă de 45 de ani. Aceasta s-a stins din viață în urma unei proceduri estetice. Mai exact, femeia și-a dorit un lifting facial, însă în timpul procedurii a intrat în comă. Din păcate, după 10 zile petrecute în spital, aceasta a murit. Cât costă un lifting facial în clinica unde a mers Valentina? A plătit bani grei pentru procedura care a ucis-o.

Valentina, din Râmnicu Vâlcea, venise în Capitală pentru un lifting facial. Și-a dorit procedura, iar clinica a ales-o în mediul online. Din păcate, lucrurile nu au mers așa cum femeia se aștepta. În timpul operației, starea acesteia s-a deteriorat brusc, iar medicul a solicitat intervenția ambulanței, pacienta fiind transportată la Spitalul de Urgență Floreasca.

Cât costă un lifting facial în clinica unde a mers Valentina din Vâlcea?

Valentina a ajuns de urgență la spital, iar la investigațiile CT, medicii au identificat o hemoragie intracraniană, cel mai probabil provocată de ruptura unui vas de sânge. Pacienta a fost transferată de urgență la Institutul Național de Boli Neurovasculare, însă evoluția a fost rapid nefavorabilă, până la instalarea morții cerebrale.

Valentina și-a dat ultima suflare ieri, 28 aprilie, după 10 zile petrecute în spital. Familia acesteia este acum distrusă de durere și susține că procedura estetică ar fi fost realizată fără analize medicale complete și că spațiul în care s-a desfășurat actul medical nu ar fi respectat toate standardele necesare pentru astfel de operații.

Pentru procedura care a ucis-o, Valentina a scos din buzunar o sumă destul de mare. Mai exact, potrivit informațiilor de pe site-ul clinicii, prețul pentru un lifting facial complet pornește de la 2.500 de euro și poate ajunge până la 2.800 de euro.

În acest caz este în desfășurare o anchetă care urmează să stabilească dacă pregătirea pacientei, tipul de anestezie și modul de desfășurare a intervenției au respectat protocoalele medicale. De menționat este și faptul că în ultimele zile au apărut mai multe mărturii ale unor femei care susțin că au trecut prin experiențe negative în urma intervențiilor realizate de același medic estetician.

Medicul Valentinei Dumitru, femeia care a murit după un lifting facial, acuzat și de alte paciente: ”Pur şi simplu m-a strâmbat”

Ultima postare a Valentinei Dumitru, femeia de 45 de ani care a murit după ce a fost supusă unui lifting facial