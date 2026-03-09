Orașul din România în care se montează semafoare cu radare. Ce se întâmplă când este depășita viteza legală

Un oraș din țară face un pas spre modernizare. Se vor monta semafoare inteligente, iar asta va facilita circulația. Dacă viteza este mai mare decât cea legală, semaforul va indica asta automat prin culoare roșie.

Deși în unele zone ale țării nu există deloc semafoare, un oraș din România trece la un alt nivel. Circulația va fi mai ușor de gestionat, iar pietonii vor sta mai liniștiți acum.

Brașovul a ales să se modernizeze și va monta semafoare inteligente. Edilii din oraș au avut o ședință în care au vorbit despre această propunere, iar măsurile par că nu se opresc doar la semafoare, astfel că vor avea loc mai multe optimizări.

Brașov va avea semafoare inteligente

Chiar dacă multe orașe sau sate din România sunt în urmă cu aceste dispozitive, orașul Brașov a decis să facă un pas spre modernizare. Decizia a fost luată în urma unei ședințe a Comisiei de Circulație Brașov care a avut loc în data de 5 martie. Aceștia au discutat despre această măsură și a fost aprobată. Montarea semafoarelor inteligente are rolul de a crește siguranța rutieră și de a facilita traficul din oraș.

Acest lucru presupune că se vor monta radare care avertizează atunci când viteza legală este depășită, iar semaforul va schimba automat culoarea în roșu. Limita legală a vitezei este de până la 50 km/h.

Ce alte măsuri au mai fost discutate

În cadrul ședinței s-a discutat și despre alte măsuri benefice pentru comunitate. Printre cele vizate sunt: sisteme radar cu comandă de semaforizare la trecerile pentru pietoni de pe Bd. Griviței (zona intersecției cu str. Codrii Cosminului și zona Moto 24) și Calea Făgărașului (intersecția cu Șos. Cristianului) resistematizarea circulației în zona sensului giratoriu Onix, pe Bd. Griviței – va fi creată o alveolă înainte de sens pentru a facilita alegerea direcției spre Centrul Civic sau str. 13 Decembrie (Tractorul) modificarea sensului unic în zona str. Pârâului – str. Alexandru cel Bun montarea unui verde intermitent la semaforul din intersecția str. Traian – str. Uranus amplasarea unei bariere auto pe bd. Eroilor nr. 29 – Rectorat amenajarea unor noi stații pentru transportul în comun pe str. Stejerișului, în zona intersecțiilor cu str. Piscului și str. Dealul Spirii.

