Semnul rutier care te lasă fără 1.000 de lei. Puțini șoferi știu ce trebuie să facă atunci când îl văd

Un indicator rutier aparent simplu, cu un semafor, unde sonore și pictograme auto, începe să fie tot mai prezent în marile orașe din România. Deși nu introduce reguli noi de circulație, semnul schimbă radical contextul din intersecții și impune șoferilor un comportament mult mai prudent. Ignorarea lui nu înseamnă doar lipsă de atenție, ci se poate traduce direct în amenzi și suspendarea permisului.

Ce indică, de fapt, acest semn rutier

Indicatorul semnalează prezența unui semafor cu avertizare acustică, adică un semafor care emite sunete sincronizate cu schimbarea culorilor. Pe panou apar clar trei elemente: un semafor cu lumina roșie, unde sonore care pornesc din zona acestuia și pictograme ce reprezintă o mașină, un camion și un motociclist.

Mesajul nu este adresat exclusiv pietonilor, ci tuturor participanților la trafic. El avertizează că intersecția este una sensibilă, unde pot traversa persoane care se bazează pe semnalul sonor pentru orientare, în special persoane cu deficiențe de vedere.

De ce apar tot mai des semafoarele cu semnal acustic în România

În ultimii ani, autoritățile locale au început să introducă astfel de sisteme în cadrul proiectelor de modernizare urbană și de accesibilizare a spațiului public. Ele apar în special în orașe mari, în zone cu trafic intens, la treceri de pietoni frecvent utilizate sau în apropierea instituțiilor publice, spitalelor sau mijloacelor de transport.

Deși nu există o obligație națională de instalare, semafoarele cu avertizare acustică sunt prevăzute în normativele de semnalizare rutieră și sunt recomandate acolo unde riscul de accident este mai ridicat.

Pentru șoferi, sunetul semaforului nu este un simplu zgomot de fundal. Este un semnal indirect de avertizare asupra faptului că traversează sau urmează să traverseze pietoni vulnerabili. Acest lucru înseamnă că persoanele aflate pe trecere: pot porni mai lent, pot avea dificultăți în aprecierea distanțelor, nu se bazează pe contact vizual cu șoferii, ci exclusiv pe sunet.

În acest context, șoferul este obligat să trateze intersecția cu prudență maximă, chiar și atunci când are verde.

Comportamentul corect la semaforul cu avertizare acustică

Primul pas este reducerea vitezei la apropierea de intersecție. Chiar dacă semaforul arată verde pentru autovehicule, șoferul trebuie să fie pregătit să oprească. Al doilea pas este respectarea strictă a priorității pietonilor. Dacă pietonii sunt angajați în traversare, aceștia au prioritate absolută, inclusiv în situațiile în care mașina virează la dreapta pe verde.

Un alt aspect esențial este evitarea claxonării sau a gesturilor agresive. Claxonul poate deruta persoanele nevăzătoare și poate acoperi semnalul acustic al semaforului, punându-le în pericol. Șoferii trebuie să acorde pietonilor timp suficient pentru traversare. Apropierea intimidantă de trecere sau pornirile bruște sunt comportamente periculoase și sancționabile.

În prezența acestui tip de semafor, șoferii nu au voie să forțeze trecerea „pentru că mai e timp”, să se strecoare printre pietoni, să pornească imediat ce se face verde fără să verifice trecerea, să trateze semnalul sonor ca pe un element irelevant.

Orice astfel de gest poate avea consecințe grave, mai ales într-un context în care pietonii se bazează exclusiv pe semnale audio.

Amenzile prevăzute de lege pentru nerespectare

Legislația rutieră din România sancționează ferm nerespectarea semaforului și a priorității pietonilor.Trecerea pe culoarea roșie a semaforului se sancționează cu amendă între 870 și 1.160 de lei, plus suspendarea permisului pentru 30 de zile. Neacordarea de prioritate pietonilor angajați în traversare este sancționată cu amendă între 580 și 725 de lei și 6 puncte de penalizare. În situații grave, se poate ajunge și la suspendarea permisului.

Important de reținut este și faptul că semnalul acustic este destinat pietonilor nu îl exonerează pe șofer de responsabilitate. Din contră, crește obligația de prudență.

Apariția tot mai frecventă a semafoarelor cu avertizare acustică arată o schimbare de abordare în traficul urban din România. Intersecțiile nu mai sunt gândite doar pentru fluența mașinilor, ci și pentru protejarea celor mai vulnerabili participanți la trafic.

Pentru șoferi, acest indicator nu este o capcană, ci un avertisment clar: atenție sporită, respectarea regulilor și adaptarea comportamentului. Ignorarea lui nu înseamnă doar risc de amendă, ci și risc real de accident.

