De: Andreea Stăncescu 23/01/2026 | 16:35
Cauza morții lui Mario, adolescentul de 15 ani din Cenei ucis de prietenii săi. Primele rezultate ale autopsiei
Care a fost cauza morții lui Alin / Sursa foto: Poliția Română / Captură video

O crimă odioasă a șocat întreaga țară, după ce Alin, un băiat în vârstă de 15 ani și-a pierdut viața în urma unui atac comis de alți minori. Acesta a fost ademenit într-o curte, unde a fost lovit cu unelte periculoase, suferind răni grave. După comiterea faptei, agresorii au încercat să ascundă ceea ce s-a întâmplat și au îngropat trupul în grădină.

Alin a fost uis cu bestialitate de doi adolescenți în vârstă de 13 și 15 ani. Elevul a fost chemat în curtea unuia dintre cei doi agresori și a fost lovit atât cu o toporișcă, cât și cu un cuțit. Rezultatele expertizei medico-legale au indicat că leziunile provocate la nivelul capului au fost decisive și au dus la deces, în timp ce celelalte răni nu au fost suficiente pentru a provoca moartea.

Un al treilea băiat, în vârstă de 15 ani, i-a ajutat să încendieze trupul decedatului.  Cel mai tânăr a fost transportat la o unitate de neuropsihiatrie, după ce a prezentat semne de instabilitate emoțională. Deși medicii au recomandat internarea, copilul a fost externat la solicitarea mamei. Din cauza vârstei, acesta nu poate fi judecat penal, însă autoritățile de protecție a copilului au fost sesizate.

Sursa foto: Poliția Română

În schimb, cei doi adolescenți de 15 ani au fost reținuți și plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Aceștia sunt acuzați de omor calificat și de ascunderea cadavrului, iar decizia instanței a fost contestată.

„La data de 22.01.2026 fată de cei doi suspecti minori s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale pentru infractiunile indicate anterior, acestia dobândind calitatea de inculpati. Acestia au fost prezentati în cursul zilei de 22.01.2026 în fata Tribunalului Timis, pentru a se dispune măsura preventivă a arestului, pentru o durată de 30 de zile. Tribunalul Timis a admis propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Timis si a dispus măsura arestului preventiv fată de cei doi inculpati minori, pentru o durată de 30 de zile”, a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş.

