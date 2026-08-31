Fosta iubită a lui Bogdan Mocanu, în mijlocul unui scandal monstru! Antrenoarea de fitness ar fi țepuit numeroase cliente

Antrenoarea de fitness Ionela Ichim, care ar fi avut o relație cu Bogdan Mocanu, se află în mijlocul unui scandal de proporții, după ce mai multe foste cliente au făcut acuzații extrem de grave la adresa sa. În spatele imaginii impecabile promovate pe rețelele de socializare, fetele au povestit că au avut parte de o experiență traumatizantă: porții de mâncare la limita înfometării, planuri alimentare trase la indigo, indiferență totală și sume uriașe de bani pierdute.

Totul ar fi început cu promisiuni mari, însă colaborarea s-ar fi transformat rapid într-un coșmar fizic și psihic pentru cele care au plătit pentru serviciile de fitness.

„Eu am început colaborarea cu ea în noiembrie și am terminat în ianuarie anul acesta. În prima lună a fost OK, am fost mulțumită. În a doua lună mi-a schimbat și planul alimentar, și antrenamentul. Era mult mai greu. Eu mâncam foarte puțin, în decembrie mi-a dat doar salate. Am simțit că efectiv leșin”, a spus una dintre fostele cliente.

Ionela Ichim, în mijlocul unui scandal de proporții

Neregulile semnalate nu se opresc aici. Femeile au spus că doleanțele lor și problemele medicale au fost ignorate complet. Ele au povestit că au primit diete identice.

„La fel am zis că nu-mi plac creveții, primesc planul, creveți. Avem exact aceleași planuri pentru greutăți, dorințe, probleme medicale diferite”, a spus o altă clientă.

Chiar și atunci când una dintre cliente i-a atras atenția că numărul de calorii este periculos de mic, reacția antrenoarei ar fi fost doar una de fațadă.

„I-am scris și i-am spus că mi se pare mult prea puțin și că aș vrea să îmi crească aportul la cel puțin 1600 kcal pe zi. Mi-a spus că va modifica planul și mi l-a trimis din nou, însă, când am recalculat caloriile, erau cred că maximum 1250 kcal. Deci, practic, nu a ținut cont de ceea ce i-am spus deloc”, a spus o altă clientă.

Tensiunile au escaladat rapid în momentul în care fetele au cerut explicații sau au solicitat returnarea banilor. Comunicarea a devenit extrem de dificilă, iar atitudinea Ionelei Ichim ar fi lăsat mult de dorit.

„Pe WhatsApp are funcția de 90 de zile, după care îi sunt șterse mesajele… foarte profesional. Când mi-am cerut banii înapoi, a zis că am semnat deja în contract…”, a spus o altă clientă în investigația EXPOSING Ionela Ichim, făcută de Camelia Lulciuc.

„Am simțit că leșin”

Stilul de adresare și lipsa de implicare ulterioară achitării pachetelor au fost, de asemenea, taxate dur de fostele cliente. Femeile au povestit că Ionela Ichim are o atitudine foarte arogantă și că s-a comportat oribil cu ele, mai ales după ce și-au cerut banii înapoi.

„Am primit doar aere de superioritate, jigniri, atacări și victimizări și mi-a zis să fac reclamație, că e dreptul meu, că banii oricum nu o să-i văd”, a spus o altă femeie. „Era foarte libidinoasă în mesaje, «giiiirl» și scârboșenii de genul ăsta […] Cu o aroganță ieftină și tupeu mi-a zis din start: ea nu o să «tragă» de mine, așteaptă de la mine doar, ea nu îmi va da mesaje. Și nici în ziua de azi nu m-a întrebat de ce nu i-am trimis nimic sau ce s-a întâmplat…”, a spus o clientă.

Efectele acestui regim restrictiv s-au lăsat simțite profund la nivelul sănătății, unele dintre femei ajungând la stări de leșin și afecțiuni medicale grave. Una dintre cliente a spus că s-a simțit foarte rău pentru că antrenoarea i-a dat o dietă cu puține calorii.

„La prânz mi-era foame, mă durea stomacul și, dacă mâncam un măr, spuneam că n-am voie nici mărul ăla și o psihic. Eram nașpa rău de tot. Deci am simțit că efectiv leșin… Eu, din păcate, nu pot demonstra lucrurile astea decât dacă mă duc la doctor sau mă duc la un psiholog, pentru că am avut probleme și cu menstruația”, a spus aceasta.

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