Fosta iubită a lui Bogdan Mocanu, în mijlocul unui scandal monstru! Antrenoarea de fitness ar fi țepuit numeroase cliente

Fosta iubită a lui Bogdan Mocanu, în mijlocul unui scandal monstru! Antrenoarea de fitness ar fi țepuit numeroase cliente
Fosta lui Bogdan Mocanu, în mijlocul unui scandal de proporții.
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Antrenoarea  de fitness Ionela Ichim, care ar fi avut o relație cu Bogdan Mocanu, se află în mijlocul unui scandal de proporții, după ce mai multe foste cliente au făcut acuzații extrem de grave la adresa sa. În spatele imaginii impecabile promovate pe rețelele de socializare, fetele au povestit că au avut parte de o experiență traumatizantă: porții de mâncare la limita înfometării, planuri alimentare trase la indigo, indiferență totală și sume uriașe de bani pierdute.

Totul ar fi început cu promisiuni mari, însă colaborarea s-ar fi transformat rapid într-un coșmar fizic și psihic pentru cele care au plătit pentru serviciile de fitness.

„Eu am început colaborarea cu ea în noiembrie și am terminat în ianuarie anul acesta. În prima lună a fost OK, am fost mulțumită. În a doua lună mi-a schimbat și planul alimentar, și antrenamentul. Era mult mai greu. Eu mâncam foarte puțin, în decembrie mi-a dat doar salate. Am simțit că efectiv leșin”, a spus una dintre fostele cliente.

Ionela Ichim, în mijlocul unui scandal de proporții

Neregulile semnalate nu se opresc aici. Femeile au spus că doleanțele lor și problemele medicale au fost ignorate complet. Ele au povestit că au primit diete identice.

„La fel am zis că nu-mi plac creveții, primesc planul, creveți. Avem exact aceleași planuri pentru greutăți, dorințe, probleme medicale diferite”, a spus o altă clientă.

Chiar și atunci când una dintre cliente i-a atras atenția că numărul de calorii este periculos de mic, reacția antrenoarei ar fi fost doar una de fațadă.

„I-am scris și i-am spus că mi se pare mult prea puțin și că aș vrea să îmi crească aportul la cel puțin 1600 kcal pe zi. Mi-a spus că va modifica planul și mi l-a trimis din nou, însă, când am recalculat caloriile, erau cred că maximum 1250 kcal. Deci, practic, nu a ținut cont de ceea ce i-am spus deloc”, a spus o altă clientă.

Antrenoarea  de fitness Ionela Ichim

Antrenoarea  de fitness Ionela Ichim

Tensiunile au escaladat rapid în momentul în care fetele au cerut explicații sau au solicitat returnarea banilor. Comunicarea a devenit extrem de dificilă, iar atitudinea Ionelei Ichim ar fi lăsat mult de dorit.

„Pe WhatsApp are funcția de 90 de zile, după care îi sunt șterse mesajele… foarte profesional. Când mi-am cerut banii înapoi, a zis că am semnat deja în contract…”, a spus o altă clientă în investigația EXPOSING Ionela Ichim, făcută de Camelia Lulciuc.

„Am simțit că leșin”

Stilul de adresare și lipsa de implicare ulterioară achitării pachetelor au fost, de asemenea, taxate dur de fostele cliente. Femeile au povestit că Ionela Ichim are o atitudine foarte arogantă și că s-a comportat oribil cu ele, mai ales după ce și-au cerut banii înapoi.

„Am primit doar aere de superioritate, jigniri, atacări și victimizări și mi-a zis să fac reclamație, că e dreptul meu, că banii oricum nu o să-i văd”, a spus o altă femeie.

„Era foarte libidinoasă în mesaje, «giiiirl» și scârboșenii de genul ăsta […] Cu o aroganță ieftină și tupeu mi-a zis din start: ea nu o să «tragă» de mine, așteaptă de la mine doar, ea nu îmi va da mesaje. Și nici în ziua de azi nu m-a întrebat de ce nu i-am trimis nimic sau ce s-a întâmplat…”, a spus o clientă.

Efectele acestui regim restrictiv s-au lăsat simțite profund la nivelul sănătății, unele dintre femei ajungând la stări de leșin și afecțiuni medicale grave. Una dintre cliente a spus că s-a simțit foarte rău pentru că antrenoarea i-a dat o dietă cu puține calorii.

„La prânz mi-era foame, mă durea stomacul și, dacă mâncam un măr, spuneam că n-am voie nici mărul ăla și o psihic. Eram nașpa rău de tot. Deci am simțit că efectiv leșin… Eu, din păcate, nu pot demonstra lucrurile astea decât dacă mă duc la doctor sau mă duc la un psiholog, pentru că am avut probleme și cu menstruația”, a spus aceasta.

VEZI ȘI: Sexy-antrenoarea de fitness i-a furat inima! Bogdan Mocanu nu a mai rezistat: îşi ţine noua iubită „ostatică” în apartament
 O antrenoare de fitness și-a ținut iubitul ostatic într-un apartament din București. Trupele speciale au intervenit prin balcon să-l salveze

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Împăcarea momentului în showbizul românesc! Nimeni nu se aștepta la asta
Împăcarea momentului în showbizul românesc! Nimeni nu se aștepta la asta
Alina Pușcău se simte tot mai rău din cauza tratamentului: ”M-am rugat pentru mine”
Alina Pușcău se simte tot mai rău din cauza tratamentului: ”M-am rugat pentru mine”
Ema Oprișan, dezvăluiri despre noul Răzvan din viața ei. Vine cu un ”bagaj” dificil
Ema Oprișan, dezvăluiri despre noul Răzvan din viața ei. Vine cu un ”bagaj” dificil
Naba Salem, din nou la „Insula iubirii”. Fosta ispită are acum o misiune specială
Naba Salem, din nou la „Insula iubirii”. Fosta ispită are acum o misiune specială
Ce spune Răzvan Manea după ce internauții l-au comparat cu Prințul Marco. „Eu, la 35 de ani, nu am început de chelie”
Ce spune Răzvan Manea după ce internauții l-au comparat cu Prințul Marco. „Eu, la 35 de ani, nu am început de chelie”
Pericolul ascuns din ghiozdanul copilului! Semnele pe care părinții nu trebuie să le ignore
Mediafax
Pericolul ascuns din ghiozdanul copilului! Semnele pe care părinții nu trebuie să le ignore
Rateul PNRR din România a ajuns în Financial Times. Ce scrie publicația despre guvernul de la București
Gandul.ro
Rateul PNRR din România a ajuns în Financial Times. Ce scrie publicația despre guvernul de la București
Imaginile care au făcut furori pe internet! Fosta soție a starului, în bikini
Prosport.ro
Imaginile care au făcut furori pe internet! Fosta soție a starului, în bikini
Situația în care șoferii sunt obligați să oprească, chiar dacă pietonii nu sunt pe trecere. Amenda depășește 1.000 de lei
Adevarul
Situația în care șoferii sunt obligați să oprească, chiar dacă pietonii nu sunt pe trecere. Amenda depășește 1.000 de lei
Imagini virale: lider spiritual indian, în cabină de sticlă cu aer condiționat și picioarele afară pentru a fi sărutate
Digi24
Imagini virale: lider spiritual indian, în cabină de sticlă cu aer condiționat și picioarele afară pentru a fi sărutate
Cum se mențin tinere femeile de peste 40 de ani. Obiceiul simplu integrat în rutină
Mediafax
Cum se mențin tinere femeile de peste 40 de ani. Obiceiul simplu integrat în rutină
Oana Roman a slăbit enorm în patru luni. Obiceiul simplu cu care își începe fiecare dimineață! Cum arată acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Oana Roman a slăbit enorm în patru luni. Obiceiul simplu cu care își începe fiecare dimineață! Cum arată acum
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Prosport.ro
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ce greșeală a făcut Andreea Popescu în căsnicia cu Rareș Cojoc: „Regret și mi-am cerut iertare”
Click.ro
Ce greșeală a făcut Andreea Popescu în căsnicia cu Rareș Cojoc: „Regret și mi-am cerut iertare”
O muscă din Arctica a ajuns în Antarctica. Oamenii de ştiinţă avertizează: poate provoca „o destabilizare ecosistemică a mediului”
Digi 24
O muscă din Arctica a ajuns în Antarctica. Oamenii de ştiinţă avertizează: poate provoca „o destabilizare ecosistemică a mediului”
Imagini virale: lider spiritual indian, în cabină de sticlă cu aer condiționat și picioarele afară pentru a fi sărutate
Digi24
Imagini virale: lider spiritual indian, în cabină de sticlă cu aer condiționat și picioarele afară pentru a fi sărutate
Cum s-a circulat în prima zi pe noua secțiune din A7 de pe AUTOSTRADA MOLDOVEI? VIDEO
Promotor.ro
Cum s-a circulat în prima zi pe noua secțiune din A7 de pe AUTOSTRADA MOLDOVEI? VIDEO
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Adio piese din China: decizia unui startup românesc de drone
go4it.ro
Adio piese din China: decizia unui startup românesc de drone
O galaxie fără stele i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Descopera.ro
O galaxie fără stele i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Go4Games
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Rateul PNRR din România a ajuns în Financial Times. Ce scrie publicația despre guvernul de la București
Gandul.ro
Rateul PNRR din România a ajuns în Financial Times. Ce scrie publicația despre guvernul de la București
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.