O antrenoare de fitness și-a ținut iubitul ostatic într-un apartament din București. Trupele speciale au intervenit prin balcon să-l salveze

Un caz tulburător a avut loc într-un apartament din București. O antrenoare de fitness și-a ținut iubitul cu trei ani mai mic decât ea ostatic. Trupele speciale au ajuns rapid la fața locului și au intervenit pentru salvarea bărbatului.

O situație neașteptată s-a petrecut vineri, 10 iulie, pe bulevardul Iuliu Maniu din Capitală. O femeie în vârstă de 56 de ani, antrenoare de fitness, și-a ținut ostatic iubitul în apartament. Cel care a alertat autoritățile a fost fratele victimei. Martorii spun că femeia i-ar fi amenințat pe polițiști că dacă se apropie își va face rău. Aceștia au acționat prompt și au reușit să îl salveze pe bărbat.

O antrenoare de fitness și-a ținut iubitul avocat ostatic în apartament

Deși pare un scenariu de film, este realitatea. O cunoscută antrenoare de fitness și arbitru de culturism a declanșat intervenția forțelor speciale pe una dintre cele mai aglomerate bulevarde din Capitală. Totul a început încă de dimineață și asta pentru că martorii spun că întreaga zi ea și iubitul ei cu trei ani mai mic decât ea, onorabil avocat, s-au certat. Discuțiile aprinse s-au transformat în scene precum cele din filmele de acțiune, potrivit ObservatorNews.

Antrenoarea nu s-a mai putut stăpâni, așa că l-a ținut ostatic pe partenerul său de viață în apartament. Fratele victimei s-a speriat atunci când și-a dat seama că s-au baricadat în casă, așa că a alertat polițiștii. Aceștia au ajuns rapid la fața locului, însă femeia a amenințat că își va face rău dacă se vor apropia. Au urmat două ore de negocieri la ușa ei, iar în momentul în care au considerat că este oportun au intrat în apartament atât prin ușă, cât și prin geam.

Ce spun martorii

Femeia locuiește de peste 20 de ani pe același bulevard din București, iar oamenii îi apreciau pe ea și pe iubitul ei. O martoră spune că nu voia să iasă din casă și nici pe el nu îl lăsa. De asemenea, aceasta spune că antrenoarea nu voia să ajungă la închisoare în urma faptelor sale.

Nu dorea să iasă din casă şi nici pe dânsul nu-l lăsa să iasă din casă. Că dacă intră peste ea se aruncă de la geam şi că nu vrea să iasă, că nu vrea să meargă la închisoare, a spus o martoră, pentru ObservatorNews.

Totodată, o altă vecină a explicat că cei doi sunt împreună de mulți ani și pune totul pe seama unei căderi nervoase. Mai mult decât atât, ea a precizat că de trei zile se aud țipete din apartament.

A fost campioană mondială de culturism. Era cu iubitul ei în casă. Sunt de foarte multă vreme împreună. Au venit (n.r. poliţiştii) în urma unor reclamaţii. Dumneaei ţipa de trei zile, a mai spus o vecină.

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