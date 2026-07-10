Acasă » Știri » O antrenoare de fitness și-a ținut iubitul ostatic într-un apartament din București. Trupele speciale au intervenit prin balcon să-l salveze

O antrenoare de fitness și-a ținut iubitul ostatic într-un apartament din București. Trupele speciale au intervenit prin balcon să-l salveze

De: Denisa Crăciun 10/07/2026 | 19:53
Femeia care și-a ținut iubitul ostatic în București/sursa foto: social media, COLAJ CANCAN
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un caz tulburător a avut loc într-un apartament din București. O antrenoare de fitness și-a ținut iubitul cu trei ani mai mic decât ea ostatic. Trupele speciale au ajuns rapid la fața locului și au intervenit pentru salvarea bărbatului.

O situație neașteptată s-a petrecut vineri, 10 iulie, pe bulevardul Iuliu Maniu din Capitală. O femeie în vârstă de 56 de ani, antrenoare de fitness, și-a ținut ostatic iubitul în apartament. Cel care a alertat autoritățile a fost fratele victimei. Martorii spun că femeia i-ar fi amenințat pe polițiști că dacă se apropie își va face rău. Aceștia au acționat prompt și au reușit să îl salveze pe bărbat.

O antrenoare de fitness și-a ținut iubitul avocat ostatic în apartament

Deși pare un scenariu de film, este realitatea. O cunoscută antrenoare de fitness și arbitru de culturism a declanșat intervenția forțelor speciale pe una dintre cele mai aglomerate bulevarde din Capitală. Totul a început încă de dimineață și asta pentru că martorii spun că întreaga zi ea și iubitul ei cu trei ani mai mic decât ea, onorabil avocat, s-au certat. Discuțiile aprinse s-au transformat în scene precum cele din filmele de acțiune, potrivit ObservatorNews.

Antrenoarea nu s-a mai putut stăpâni, așa că l-a ținut ostatic pe partenerul său de viață în apartament. Fratele victimei s-a speriat atunci când și-a dat seama că s-au baricadat în casă, așa că a alertat polițiștii. Aceștia au ajuns rapid la fața locului, însă femeia a amenințat că își va face rău dacă se vor apropia. Au urmat două ore de negocieri la ușa ei, iar în momentul în care au considerat că este oportun au intrat în apartament atât prin ușă, cât și prin geam.

Ce spun martorii

Femeia locuiește de peste 20 de ani pe același bulevard din București, iar oamenii îi apreciau pe ea și pe iubitul ei. O martoră spune că nu voia să iasă din casă și nici pe el nu îl lăsa. De asemenea, aceasta spune că antrenoarea nu voia să ajungă la închisoare în urma faptelor sale.

Nu dorea să iasă din casă şi nici pe dânsul nu-l lăsa să iasă din casă. Că dacă intră peste ea se aruncă de la geam şi că nu vrea să iasă, că nu vrea să meargă la închisoare, a spus o martoră, pentru ObservatorNews.

Totodată, o altă vecină a explicat că cei doi sunt împreună de mulți ani și pune totul pe seama unei căderi nervoase. Mai mult decât atât, ea a precizat că de trei zile se aud țipete din apartament.

A fost campioană mondială de culturism. Era cu iubitul ei în casă. Sunt de foarte multă vreme împreună. Au venit (n.r. poliţiştii) în urma unor reclamaţii. Dumneaei ţipa de trei zile, a mai spus o vecină.

VEZI ȘI: Criminalul care a ucis-o pe Melisa în 2023, torturat de doi polițiști de la Penitencirul Rahova. Agenții au fost trimiși în judecată

Incendiu puternic în Capitală, pe Calea Moșilor! Pompierii intervin în forță, după ce flăcările au izbucnit la etajul 8 al unui bloc

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce făcea Erika Isac la Buzz House, când se opreau camerele de filmat? Skarlet Andreea: „Degeaba zicea că e girl power”
Știri
Ce făcea Erika Isac la Buzz House, când se opreau camerele de filmat? Skarlet Andreea: „Degeaba zicea că…
Filmul tragediei din Italia în care Titi, un român de 48 de ani, a murit la locul de muncă. Colegii nu au putut să facă nimic pentru el
Știri
Filmul tragediei din Italia în care Titi, un român de 48 de ani, a murit la locul de…
Cine se ROAGĂ să nu se termine criza politică? Răspunsul neașteptat al unui ministru
Mediafax
Cine se ROAGĂ să nu se termine criza politică? Răspunsul neașteptat al unui...
Cum poate un minor să părăsească țara doar cu unul dintre părinți. Ce documente sunt necesare
Gandul.ro
Cum poate un minor să părăsească țara doar cu unul dintre părinți. Ce...
Are mari probleme financiare și a dezvăluit „cea mai mare greșeală” a vieții: „L-am dat eu, ca prostul! Eram general!”
Prosport.ro
Are mari probleme financiare și a dezvăluit „cea mai mare greșeală” a vieții:...
De la contesa-programatoare la „mama Wi-Fi”. Femeile care au schimbat lumea digitală
Adevarul
De la contesa-programatoare la „mama Wi-Fi”. Femeile care au schimbat lumea digitală
„Rețeaua morții” în care NATO va folosi inteligența artificială în România împotriva Rusiei
Digi24
„Rețeaua morții” în care NATO va folosi inteligența artificială în România împotriva Rusiei
Cum se împărțea viitorul ROMÂNIEI fără ca românii să știe. Documentul care face lumină
Mediafax
Cum se împărțea viitorul ROMÂNIEI fără ca românii să știe. Documentul care face...
Parteneri
Cum a slăbit Sore 30 de kilograme în doar 9 luni. Ce a scos din alimentație și regula pe care o respectă de ani de zile
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a slăbit Sore 30 de kilograme în doar 9 luni. Ce a scos din...
FOTO. Cea mai sexy fană de la Cupa Mondială, apariție hot în bikini!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fană de la Cupa Mondială, apariție hot în bikini!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Crina Abrudan primește ajutor în afacerea cu haine de la toată familia. „Mă ajută și soțul, mă ajută și mama!”
Click.ro
Crina Abrudan primește ajutor în afacerea cu haine de la toată familia. „Mă ajută și...
Planul UE: mașinile vor „refuza” să mai accelereze peste limita de viteză
Digi 24
Planul UE: mașinile vor „refuza” să mai accelereze peste limita de viteză
China i-a dat un ultimatum lui Putin privind folosirea armelor nucleare în Ucraina
Digi24
China i-a dat un ultimatum lui Putin privind folosirea armelor nucleare în Ucraina
Cum transformi o Dacia într-un camper în doar 4 minute. Soluția de 1.400 de lei apărută pe OLX
Promotor.ro
Cum transformi o Dacia într-un camper în doar 4 minute. Soluția de 1.400 de lei...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Am 71 de ani și sunt căsătorit cu o femeie de 30!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Am 71 de ani și sunt căsătorit cu o femeie de...
Obiectele din casă care îți încetinesc netul. Cum repari semnalul Wi-Fi
go4it.ro
Obiectele din casă care îți încetinesc netul. Cum repari semnalul Wi-Fi
Oamenii fără de care Imperiul Roman nu ar fi existat
Descopera.ro
Oamenii fără de care Imperiul Roman nu ar fi existat
Cutremur la Xbox. Ce se întâmplă cu divizia de gaming a Microsoft
Go4Games
Cutremur la Xbox. Ce se întâmplă cu divizia de gaming a Microsoft
Cum poate un minor să părăsească țara doar cu unul dintre părinți. Ce documente sunt necesare
Gandul.ro
Cum poate un minor să părăsească țara doar cu unul dintre părinți. Ce documente sunt...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Ce făcea Erika Isac la Buzz House, când se opreau camerele de filmat? Skarlet Andreea: „Degeaba zicea ...
Ce făcea Erika Isac la Buzz House, când se opreau camerele de filmat? Skarlet Andreea: „Degeaba zicea că e girl power”
Filmul tragediei din Italia în care Titi, un român de 48 de ani, a murit la locul de muncă. Colegii ...
Filmul tragediei din Italia în care Titi, un român de 48 de ani, a murit la locul de muncă. Colegii nu au putut să facă nimic pentru el
Cum i-a schimbat Selly viața lui Skarlet Andreea: „Eu veneam de la gară, mă plimbam, mergeam spre ...
Cum i-a schimbat Selly viața lui Skarlet Andreea: „Eu veneam de la gară, mă plimbam, mergeam spre casă”
Ileana Sterp și Daniel Aloman, din nou împreună după anunțul divorțului! Cum s-au afișat cei doi: ...
Ileana Sterp și Daniel Aloman, din nou împreună după anunțul divorțului! Cum s-au afișat cei doi: „Bucuroși”
Cu ce își ocupă Fulgy timpul, după ce a fost externat de la Obregia. Ioniță de la Clejani își ...
Cu ce își ocupă Fulgy timpul, după ce a fost externat de la Obregia. Ioniță de la Clejani își ține fiul sub observație
Cum au reușit pompierii să localizeze trupul neînsuflețit al lui Gabi Mureșan. Detaliul care ar ...
Cum au reușit pompierii să localizeze trupul neînsuflețit al lui Gabi Mureșan. Detaliul care ar fi putut face diferența
Vezi toate știrile