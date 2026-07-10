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Cum încearcă Andreea Popescu și Rareș Cojoc să-și ajute mezinul să treacă peste divorț. Ce soluție au găsit

De: Alina Drăgan 10/07/2026 | 19:20
Cum încearcă Andreea Popescu și Rareș Cojoc să-și ajute mezinul să treacă peste divorț. Ce soluție au găsit
Cum încearcă Andreea Popescu și Rareș Cojoc să-și ajute mezinul să treacă peste divorț
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Unul dintre divorțurile răsunătoare din acest an a fost cel dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc. Cei doi și-au spus adio după ani buni de căsnicie. Deși s-au separat, cei doi foști soți au rămas în relații bune de dragul celor trei copii pe care îi au împreună. Cei doi părinți încercă să facă tot ce le stă în putință pentru ca micuții să nu resimtă prea dur despărțirea. Cum încearcă Andreea Popescu și Rareș Cojoc să-și ajute mezinul să treacă peste divorț?

După o relație de 15 ani, o căsnicie de 10 ani și trei copii împreună, Andreea Popescu și Rareș Cojoc au anunțat divorțul. Cei doi au luat-o pe drumuri separate, însă au rămas în relații bune de dragul copiilor. Mai mult, au fost discreți în ceea ce privește despărțirea, tocmai pentru a nu îi afecta pe micuți.

Cum încearcă Andreea Popescu și Rareș Cojoc să-și ajute mezinul să treacă peste divorț

Deși în momentele importante, precum aniversările, cei doi părinți fac front comun și au grijă ca micuții să nu simtă nicio diferență, divorțul nu a fost ușor nici pentru ei. Andreea Popescu și Rareș Cojoc au încercat să își protejeze copiii și nu au ezitat nici să apeleze la specialiști pentru ca tranziția să fie mai ușoară.

Divorțul a reprezentat o perioadă dificilă pentru toată lumea, iar Andreea Popescu și Rareș Cojoc au căutat ajutor de specialitate. Ambii au mers la terapie, iar acum au decis că și micuții au nevoie de același lucru.

Recent, Andreea Popescu a dezvăluit ce activități face pentru a se asigura că niciunul dintre copiii ei nu suferă în urma divorțului. Mai exact, în ceea ce îl privește pe mezinul familiei, bruneta a anunțat că acesta deja merge la psiholog.

Andreea Popescu știe că sănătatea mentală a copiilor este foarte importantă, așa că nu a ezitat deloc în a apela la ajutorul specialistului.

„Mă duc să îl iau pe Alexie. Merg cu el la psiholog. Știți, v-am mai povestit cât de important este în această perioadă să îi înțelegem mult mai bine. O să mai vorbesc despre acest subiect. Probabil unul controversat, mă gândesc pentru anumite mame”, a mărturisit Andreea Popescu, în mediul online.

Cum încearcă Andreea Popescu și Rareș Cojoc să-și ajute mezinul să treacă peste divorț /Foto: Instagram

 

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