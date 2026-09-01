BANC | „Mergi cu mine mai târziu în Carrefour?”

BANC | "Mergi cu mine mai târziu în Carrefour?"
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Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagoniștii de astăzi sunt doi prieteni ce ar vrea să meargă împreună în Carrefour, dar nu pot căci unul dintre ei are interdicție. Deznodământul este hilar.

– Mergi cu mine până în Carrefour și mă ajuți și pe mine cu sacoșele până acasă?

– Nu pot, că am interdicție în Carrefour.

– De ce, ai încercat să furi ceva?

– Nu, am intrat în cabina de probă ca să probez și eu ceva și m-au dat afară.

– Dar ce ai vrut să probezi?

– Un baton de salam, niște brânză și vreo două roșii.

Dumnezeu îl cheamă pe Sfântul Petru și îi dă un cazan mare cu inteligență

Dumnezeu îl cheamă pe Sfântul Petru și îi dă un cazan mare cu inteligență:

-Uite, ia polonicul ăsta și împarte la oameni!

Împarte Sfântul Petru ce împarte și vede că ajunge la jumătatea cazanului.

-Ce să fac, Doamne, că am ajuns la jumătate și se termină repede inteligența?

-Împarte cu lingura!, îi zice Dumnezeu.
Împarte Sfântul Petru ce împarte și iar vine la Dumnezeu:

-Mai am un pic, ce să fac?

-Dă cu lingurița acum!

Sfântul Petru mai dă ce mai dă și apoi vine din nou:

-Doamne, am terminat cazanul. Ce mai fac acum?

Dumnezeu:

-Acum dă-le diplome!

Alte bancuri amuzante

Când băiețelul de 6 ani, Johnny, și mama lui așteptau autobuzul, mama îi spune:

– Voi cumpăra bilet doar pentru mine și când șoferul te va întreba câți ani ai, spune-i că ai 5 și nu va fi nevoie să plătesc pentru tine.

Vine autobuzul, urcă mama, cere un singur bilet, urcă și Johnny după ea.

Șoferul îl întreabă:

– Cum te cheamă, tinere?

– Johnny, răspunde cu mândrie copilul.

– Și câți ani ai tu, Johnny?

– Am doar 5 ani!

– Și când vei împlini 6?

– Imediat ce cobor din autobuz!

 

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