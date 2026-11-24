Cătălin Grozavu a dezvăluit care este sprijinul pe care i-l oferă fiicei sale, Miriam, după moartea Mădălinei Apostol. La Dan Capatos Show, acesta a explicat ce presupune responsabilitatea financiară față de copilul său. Vezi totul pe CANCAN.RO!

Cătălin Grozavu susține că încearcă să-i păstreze lui Miriam același standard de viață pe care îl avea alături de mama sa. Fetița învață la o școală privată, iar cheltuielile lunare ajung la aproximativ 3.000 de euro. Vezi emisiunea integrală aici!

„Eu lui Miriam i-am ținut același standard pe care mama ei i l-a dat. Miriam este la o școală privată, iar pe mine Miriam mă costă 3.000 de euro lunar, care este copilul meu. Nu văd asta ca pe un cost, nu văd ca obligație. Mi-e drag că fac asta. Ea nu putea să-și reia activitatea în România, la o școală de stat bună, cum sunt și copiii mei actualmente, cei din urmă. Nu putea, pentru că ea n-a făcut o oră de română în viața ei. Nu știe română. Adică nu puteam s-o integrez undeva.”

Miriam ar putea ajunge în învățământul de stat

Cătălin spune că trecerea către sistemul de stat nu este exclusă. Totuși, consideră că fetița are nevoie de o perioadă de acomodare. Aceasta ar putea dura unul sau doi ani, în funcție de ritmul integrării. Mai mult, potrivit declarațiilor sale, chiar Miriam își dorește să ajungă într-o școală de stat.

„Se va face integrarea ușor, timp de un an sau doi, cât are nevoie fata ca să poată să intre într-un sistem de stat. Pentru că ea, personal, își dorește mult mai mult un sistem de stat decât un sistem particular. Într-un sistem particular ai zece copii în clasă, într-un sistem de stat ai 20, 30. Trebuie să înțelegem că este o trecere, nu e simplă.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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