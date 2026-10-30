Florina și Cătălin Grozavu, scandal de proporții, în direct: „Doamna Grozavu, tu ești acolo chemată când nu pot eu să ajung!”

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A plouat cu reproșuri între Florina și Cătălin Grozavu! Deși cei doi se află în proces de divorț, se pare că securea războiului este departe de a fi îngropată între cei doi! La Dan Capatos Show, aceștia și-au aruncat cuvinte greu de digerat. Scânteia dintre ei nu este greu de aprins. De la ținute până la trădări, se pare că orice poate deveni mărul discordiei între cei doi „viitori foști parteneri”. CANCAN.RO are toate detaliile în exclusivitate!

Florina și Cătălin Grozavu au ajuns în fața notarului pentru a semna cererea de divorț, însă se pare că apele nu s-au liniștit nici în al doisprezecelea ceas. Din ceea ce părea o discuție aparent banală prin care Florina își anunța urmăritorii în direct că în mai puțin de o lună va fi o femeie liberă, situația a escaladat rapid. Vezi emisiunea integrală aici!

Aparent, între soții Grozavu ar fi apărut o competiție acerbă de… care tace primul. Cătălin Grozavu i-a reproșat Florinei că deși au stabilit să nu mai vorbească în spațiul public, aceasta ar continua să arunce fitile încinse înspre el.

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„Ea a spus că nu mai intră, și cum ați chemat-o, cum era la ușă. Tremura, țipa, urla… Noi suntem despărțiți de un an jumate aproape. Data viitoare să iei și tu o rochie pe mărimea ta, că aia plesnește, săraca”, a spus Cătălin Grozavu.

În replică, Florina l-a lovit pe Cătălin acolo unde doare cel mai tare: în portofel. Singura problemă fiscală rămasă între cei doi ar fi un teren, care încă le dă bătăi de cap chiar și acum, când cerneala de pe actul de divorț începe timid să se usuce.

„Ai grijă cu limbajul, domnul Cătălin, că s-ar putea să te coste trei sute de mii de euro. S-ar putea să mă răzgândesc cu terenul ăla. Dacă mă mai faci de două ori bătrână, s-ar putea să mă simt o bătrână și eu trebuie să mă gândesc neapărat la pensie. Ne apropiem de pensie, trebuie să ne gândim serios, că vin vremuri grele. Nu fur nimic, că jumătate mi-l dăduse de ziua mea, dar s-a sucit. Tu ai un limbaj foarte prost. M-ai sunat înainte să-mi spui că nu mai ieșim, nu mai intrăm și nu mai vorbim public și ce crezi, te-am văzut la CANCAN. Nu mai mergem amândoi, dar tu ai venit să vorbești. (…) E foarte urât din partea unui bărbat care are trei copii să aibă imaturitate, să vorbească despre femeia pe care a trădat-o, cu care are doi copii, să vorbească în felul acesta. E foarte urât, mai ales că tu ești un om care ești trădător. Ar fi trebuit să ai puțin respect, din bun simț pentru tine și pentru copiii tăi. Este problema mea cum mă îmbrac. Dacă mai eram parteneri, poate m-aș fi îmbrăcat altfel ca să am respect față de tine. Din moment ce tu nu ai avut respect față de relația noastră, eu pot să mă îmbrac cum vreau eu.”

De la scandal, la zile mai liniștite

Șicane și „lasă-mă ca să te las”: „Tu ești aia de rezervă”

Cătălin Grozavu nu se oprește și basta! Fostul soț al Florinei și-a făcut un scop concret. De fiecare dată când Florina e invitată în platoul roșu al lui Capatos, Cătălin vrea să fie ghimpele din coasta ei.

„Ieri am fost sunat să mă întrebe dacă am divorțat, că tu ai spus înaintea mea că am divorțat și am zis că da, așa e. N-am spus nimic despre ce s-a discutat, ce s-a semnat, doar am zis că a fost în condiții ok, totul este în regulă, atâta tot. Nu m-am dus acolo, mi-au zis să mă duc, dar am zis că nu pot să ajung că eram plecat din București. M-au chemat înaintea ta, tu ești aia de rezervă. Pe tine te cheamă când nu pot eu să ajung. Doamna Grozavu, tu ești acolo chemată când nu pot eu să ajung. De ce nu mi-ați spus că vine ea? Dacă îmi spuneați, acolo eram. Trebuia să îmi ziceți. De fiecare dată când mai vine ea, mă chemați că vin și eu, și dacă am treabă, tot nu mai am”, a spus Cătălin Grozavu.

„Nu dai bine pe cameră, că îți dai seama că veneai. Te chemau, veneai cu decolteu. Dacă venea Cătălin, nu mai veneam eu. Veneam eu să îl văd pe superbul ăsta, să facă fente lângă mine. Cătălin arată ca după trei nașteri. De ce să vii aici, ești foc pe mine? Stai în treaba ta. Mai bine mă simt când o văd pe Izabela cu gențile alea. I-ai luat genți din Egipt?”, a dat replica Florina.

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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