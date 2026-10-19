Cătălin Grozavu, în mijlocul unui nou scandal! „El voia să vină în Monaco pentru a se întâlni cu mine. A insistat să vină atât în Mexic, cât și în Monaco”

„Cătălin Grozavu este un mincinos!” Sunt declarațiile unei prietene de-ale Mădălinei Apostol, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Aceasta susține că situația în care a fost pusă este departe de a fi cea adevărată.

Se pare că povestea femeilor din viața lui Cătălin Grozavu nu se termină aici. În urma unor declarații făcute de acesta în spațiul public, la adresa unei domnișoare din Mexic, femeia a decis să transmită un punct de vedere pe adresa redacției noastre.

„Un copil nu este un obiect pe care să îl muți de colo-colo”

Acest scandal a pornit de la filmulețul pe care Mădălina Apostol i l-a trimis lui Cătălin Grozavu, în care îl ruga să aibă grijă de fetița lor. Atunci au început o serie de injurii din partea lui Cătălin la adresa domnișoarei din Mexic. Totodată, acesta susținea că femeia l-ar fi invitat să se întâlnească la Monaco.

De cealaltă parte, însă, tânăra susține că lucrurile au stat cu totul diferit față de versiunea prezentată de Cătălin Grozavu. Aceasta îl contrazice și afirmă că el ar fi fost cel care a insistat să se întâlnească, susținând totodată că imaginea pe care acesta i-a prezentat-o despre viața sa personală nu ar fi corespuns realității.

Vreau să menționez că acest Cătălin este un mincinos. El voia să vină în Monaco pentru a se întâlni cu mine. A insistat să vină atât în Mexic, cât și în Monaco, unde urma să îmi petrec ziua de naștere alături de prietenele mele. De altfel, tot el mi-a trimis acel clip cu Mădălina pentru a afișa imaginea unei victime, a unui om îndurerat, încercând astfel să mă convingă că este un om bun și că merită să mă întâlnesc cu el. Tot el mi-a trimis și poze cu Miriam și se lăuda că el este cel care are grijă de fetiță. Am aflat ulterior că, de fapt, fetița stătea cu iubita lui, pe care o pusese să renunțe la locul de muncă pentru a avea grijă de copil. Ea o ducea la școală, o ajuta la teme și se ocupa de tot ceea ce ținea de Miriam. Drept urmare, după ce s-au despărțit, Cătălin a dus fetița din nou la prima lui soție. El nu s-a ocupat deloc de ea, însă pe mine mă mințea, trimițându-mi poze și clipuri prin care încerca să mă facă să cred că este un tată singur, care își crește copilul. S-a folosit de acest copil și de tragedia Mădălinei pentru a atrage femei, pozând în victimă îndurerată. Dacă ar fi fost un tată atât de bun pe cât pretindea, atunci, chiar dacă s-a despărțit de Izabela și a lăsat-o fără loc de muncă și fără o sursă de venit, ar fi trebuit să țină copilul alături de el și să aibă grijă de el. Un copil nu este un obiect pe care să îl muți de colo-colo.

Vă reamintim că Mădălina Apostol s-a stins din viață în noaptea de 12 spre 13 septembrie 2026, la vârsta de 40 de ani. Dispariția sa a lăsat în urmă multă durere, iar povestea continuă să stârnească reacții și controverse în spațiul public.

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