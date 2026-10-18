Tomiță, prima ispită de la Insula Iubirii, o desființează pe soția lui Marcel: „Armina a făcut un circ ieftin. Există multă frustrare în ea”

Tomiță, prima ispită de la Insula Iubirii, o desființează pe soția lui Marcel: "Armina a făcut un circ ieftin. Există multă frustrare în ea"
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Tomiță a pus-o pe Armina pe lista neagră și i-a găsit deja locul la Zmeura de Aur. Bărbatul care a reușit să ispitească femeile într-un timp record a declarat, pentru CANCAN.RO, că participanții din sezonul 10 ar fi în stare să se umilească în fața unei țări întregi pentru câțiva urmăritori în plus pe Instagram. Dar niciunul nu pare să fi intrat mai tare în colimatorul său decât Armina, soția lui Marcel, pe care o vede drept „regina” frustrării din istoria emisiunii.

Dacă s-ar acorda premii pentru prestațiile care nu conving, Tomiță pare să știe deja cui i-ar da trofeul. În opinia lui, Armina ar merita Zmeura de Aur pentru felul în care s-a comportat în emisiune. Fosta ispită nu a menajat-o și a descris atitudinea soției lui Marcel drept „un circ ieftin”, susținând că în spatele acesteia ar exista multă frustrare.

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Armina are șanse la Zmeura de Aur?

Nici restul concurenților nu l-au impresionat prea tare. Tomiță a spus că mulți au venit în Thailanda cu gândul la urmăritori, bani și faimă, nu neapărat pentru a-și testa relațiile. Iar despre șansele lor de a rămâne în memoria publicului, fostul concurent nu are prea multe cuvinte de laudă.

„Concurenții din acest sezon care nu îmi plac? Păi, cam greu să îmi placă ceva, pentru că nu mai au aceeași carismă. Ei au venit acolo să se expună, să mimeze viața perfectă și să se dea drept ceea ce nu sunt. Toți se dau antreprenori. Mulți caută să trăiască din chestia asta cu Insula Iubirii și să ajungă creatori de conținut.

Tot sezonul mi se pare diferit. Ei nici măcar nu vin să își testeze relația, ci să câștige followers și bani, pentru că au văzut că este o oportunitate. Toți cred că devin bogați, dar e fals. Ține doar o vară și nu îi va ajuta la nimic. Pierd timpul de pomană, crezând că o să ajungă faimoși. Lumea te uită. Ei n-au făcut nimic memorabil. Eu am fost memorabil pentru că mi-am făcut rolul de ispită. Se duc acolo să se umilească.

Tomiță și Armina

Tomiță și Armina. Sursa foto Social media

Atitudinea Arminei, soția lui Marcel, mi se pare un circ ieftin, care nu ține la oamenii serioși. Acolo e o vrăjeală și o mascare a realității. Există multă frustrare în ea, iar la Insulă cad măștile. Era normal ca, atunci când a ajuns în țară, să se afle cine este, de fapt, și ce face”, a declarat Tomiță pentru CANCAN.RO.

După ce i-a luat la bani mărunți pe concurenții din sezonul 10, Tomiță a întors reflectoarele și spre propria persoană. Fosta ispită a spus că experiența de la „Insula Iubirii” i-a crescut serios cota în rândul femeilor. Se pare că apariția pe micul ecran a făcut ravagii, iar cele care au o slăbiciune pentru tipologia lui nu s-au lăsat prea mult așteptate.

Ce trebuie să facă o femeie ca să-i pice lui Tomiță cu tronc

Când vine vorba despre femeia care i-ar putea fura inima, însă, Tomiță nu pare dispus să se lase dus de nas de un zâmbet frumos și câteva vorbe aruncate la momentul potrivit. Fosta ispită a mărturisit că apreciază atitudinea, maturitatea și bunul-simț, dar are alergie la cele care încearcă să pară ceea ce nu sunt.

„Viața mea după Insula Iubirii s-a schimbat în bine. Normal că am avut mai mult succes la femei. Doar am fost o persoană care a apărut la televizor, iar toate persoanele care apar la televizor par mai interesante pentru femeile care își doresc genul ăsta de bărbați. Fiecare ispită de la Insula Iubirii a avut rolul ei acolo și s-a remarcat prin ceva. Sunt unele tipologii de femei cărora le-a plăcut genul meu de bărbat și, normal, au venit spre mine.

Cel mai mult la o femeie apreciez atitudinea și bunul-simț. O femeie matură, atât ca experiență de viață, cât și ca educație, este mult mai atractivă decât una delăsătoare cu ea însăși. Nu suport tupeul de a te da cine nu ești și lipsa bunului-simț”, a spus fosta ispită.

VEZI ȘI: Tomiță, fosta ispită de la Insula Iubirii, pune tunurile pe iubitul Nattashei: „Lorenzo e în poziție de subordonare”

Cum arată acum Tomiță, ispita din primul sezon Insula iubirii. Cu ce se ocupă după ce s-a retras din lumina reflectoarelor

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