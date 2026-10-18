Laura Cosoi, vacanță-surpriză după ce i s-a anulat zborul spre Italia. Unde a ajuns cu soțul și fiica

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au avut parte de o surpriză neplăcută chiar înainte de a pleca într-o escapadă de weekend. Cei doi își doreau câteva zile de relaxare în Italia, alături de mezina familiei, Nina, însă planurile lor s-au schimbat complet după ce au aflat că zborul a fost anulat. Cu toate acestea, actrița și soțul său nu au vrut să renunțe la călătorie și au găsit rapid o altă destinație.

Cei doi părinți au plecat spre aeroport convinși că vor avea parte de câteva zile liniștite în Italia. Odată ajunși acolo, au descoperit că numeroase curse către această țară fuseseră anulate, iar vacanța lor părea să fie compromisă. Pentru că aveau bagajele pregătite și erau hotărâți să profite de timpul liber, au început să caute o alternativă.

Laura Cosoi le-a povestit urmăritorilor săi din mediul online prin ce situație au trecut și a explicat că își dorea atât de mult o pauză, încât ar fi fost mulțumită chiar și cu un weekend petrecut la un hotel din București. În cele din urmă, cei doi au decis să schimbe țara și să transforme incidentul într-o aventură spontană.

„Noi doi, eu și Cosmin, nebuni cum ne știți, am hotărât că ar fi momentul perfect să fugim și noi un weekend în Italia. Singuri. Adică doar noi doi și Nina, evident. Doar că socoteala de acasă nu s-a potrivit deloc cu cea din aeroport. Ni s-a anulat zborul! Și, ca să fie treaba completă, majoritatea zborurilor spre Italia au fost anulate. Și iată-ne în aeroport, doi părinți fugiți de acasă, cu un bebeluș după ei, disperați să găsească o variantă să plece totuși undeva! Sincer, la cât de tare ne doream câteva zile doar pentru noi, cred că aș fi în stare să merg și în centrul Bucureștiului, să mă cazez la un hotel și să dorm până luni”, a povestit Laura Cosoi.

Ce destinație au ales cei doi pentru weekend

Înainte de a dezvălui locul în care au ajuns, actrița le-a oferit fanilor câteva indicii. Aceasta a vorbit despre vremea caldă, lipsa precipitațiilor și preparatele culinare care au atras-o în mod special. Deși nu aveau hainele potrivite pentru noua destinație, experiența s-a dovedit a fi una frumoasă.

În cele din urmă, Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au ajuns în Creta, insula grecească unde au început să se bucure de escapada lor, în ciuda schimbărilor neprevăzute de la aeroport.

„Nu am mai fost niciodată până acum. Deloc echipați corespunzător, dar superb”, a mai spus vedeta.

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