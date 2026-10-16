Comoara ascunsă a Italiei! Orașul cu străzi medievale, castele și un clopot uriaș care bate de 100 de ori în fiecare seară

Italia ascunde încă destinații care nu au fost transformate în puncte de atracție pentru milioane de turiști, iar Rovereto este unul dintre aceste locuri. Situat în regiunea Trentino, la aproximativ o oră de mers cu trenul de Verona, micul oraș oferă o combinație spectaculoasă de arhitectură medievală, peisaje alpine, muzee neobișnuite și cafenele în care timpul pare să treacă mai încet. Cu străduțe pietruite, palate inspirate de arhitectura venețiană și un castel care domină orașul, Rovereto poate fi o alegere pentru cei care vor să descopere o altă față a Italiei, departe de aglomerația marilor destinații turistice.

Rovereto, orașul italian în care ajungi cu trenul din Verona în numai o oră

Potrivit publicației britanice The Times, care a dedicat un amplu reportaj acestei destinații, Rovereto poate fi descoperit într-o escapadă de câteva zile, fără să fie nevoie de un itinerar complicat sau de închirierea unei mașini.

Jurnalistul Ben Machell povestește că a ajuns în oraș împreună cu familia sa, după o călătorie care inclusese Milano și Genova, fără să știe prea multe despre destinația finală.

Drumul cu trenul din gara Verona Porta Nuova urmărește cursul râului Adige și traversează valea Lagarina, unde munții abrupți, pădurile și norii joși creează un peisaj tot mai apropiat de cel al Alpilor.

Pe măsură ce trenul înaintează spre nord, arhitectura localităților începe să se schimbe, iar turlele bisericilor capătă forme caracteristice regiunilor alpine, semn că turiștii au ajuns într-o parte a Italiei în care influențele central-europene sunt la fel de vizibile ca tradițiile italiene.

Rovereto are aproximativ 40.000 de locuitori, iar dimensiunile sale reduse reprezintă unul dintre marile avantaje pentru vizitatori, deoarece principalele atracții pot fi explorate pe jos.

Centrul istoric este format din străduțe înguste, pavate cu piatră, piețe mici, biserici și clădiri elegante cu fațade de inspirație venețiană. În timpul verii, orașul atrage pasionați de ciclism montan, drumeții și alpinism, însă toamna atmosfera devine mult mai liniștită.

Autorul reportajului povestește că, la sfârșitul lunii octombrie, avea impresia că familia sa era aproape singura care vizita orașul.

Castelul medieval care domină orașul și ascunde un muzeu impresionant

Una dintre principalele atracții turistice din Rovereto este Castello di Rovereto, o fortăreață masivă, cu o structură pentagonală, care domină peisajul urban și oferă priveliști spectaculoase asupra munților din jur.

În prezent, castelul găzduiește Museo Storico Italiano della Guerra, Muzeul Italian de Istorie a Războiului, dedicat conflictelor care au marcat această regiune a Europei.

O parte importantă a expozițiilor prezintă luptele desfășurate în munți între Italia și Austro-Ungaria în timpul Primului Război Mondial, conflict în urma căruia Rovereto a trecut de sub controlul habsburgic la cel italian.

Vizitatorii pot descoperi arme, uniforme militare, fotografii și documente istorice, dar și poveștile soldaților care au luptat în condiții extrem de dificile pe fronturile alpine.

Potrivit The Times, muzeul poate captiva inclusiv copiii, iar panorama care se deschide de pe zidurile și turnurile castelului merită, singură, prețul biletului.

De aici pot fi admirate acoperișurile medievale ale orașului, pădurile, râurile și versanții munților, într-un peisaj pe care jurnalistul britanic îl compară cu o pictură a artistului german Albrecht Dürer.

La momentul relatat în reportaj, biletul de intrare costa aproximativ 11 lire sterline, iar copiii beneficiau de acces gratuit.

Clopotul de 22 de tone care bate de 100 de ori în fiecare seară

Rovereto păstrează numeroase mărturii ale trecutului său zbuciumat, iar două dintre cele mai impresionante monumente se află pe dealurile din sudul orașului. Primul este Osuarul Castel Dante, un monument funerar în care se găsesc rămășițele a peste 20.000 de soldați italieni, austrieci, cehoslovaci și maghiari, morți în timpul conflictelor armate.

Cel de-al doilea este celebrul Clopot al Păcii, o construcție monumentală de aproximativ 22 de tone, care răsună de 100 de ori în fiecare seară în memoria celor dispăruți.

Cele două obiective pot fi vizitate gratuit, potrivit informațiilor prezentate în reportaj, și oferă o perspectivă asupra istoriei regiunii, unde granițele și apartenența politică s-au schimbat de-a lungul secolelor.

După vizitarea monumentelor, turiștii pot reveni în centrul istoric pentru o pauză la una dintre cafenelele tradiționale. Autorul recomandă Caffetteria Bontadi, situată în Piazza Cesare Battisti, unde vizitatorii pot savura cafea, prăjituri și ștrudel, un desert care amintește de influențele austriece din gastronomia locală.

Muzeul de artă modernă care pare desprins dintr-o mare capitală europeană

Una dintre cele mai mari surprize ale orașului este MART, Museo di Arte Moderna e Contemporanea, considerat unul dintre cele mai importante muzee de artă modernă și contemporană din Italia.

Instituția dispune de aproximativ 12.000 de metri pătrați de spații expoziționale, distribuite pe patru niveluri, iar accesul se face printr-o zonă spectaculoasă, acoperită de o cupolă din sticlă și oțel inspirată de Panteonul din Roma.

Prezența unui asemenea muzeu într-un oraș de numai 40.000 de locuitori este surprinzătoare, mai ales că dimensiunile și arhitectura clădirii amintesc de marile instituții culturale din capitalele europene. Expozițiile sunt variate și accesibile unui public larg, de la pasionații de artă până la familiile care călătoresc cu copii.

Jurnalistul The Times povestește că a descoperit aici lucrările pictorului și scenografului Eugene Berman, un artist neoromantic pe care nu îl cunoștea anterior și care i-a atras în mod special atenția. Copiii săi au apreciat în special expozițiile de fotografie dedicate peisajelor montane din Trentino, care le-au oferit o pauză binevenită după vizitele la muzeele și monumentele legate de război.

La momentul vizitei descrise în reportaj, un bilet pentru familie costa aproximativ 26 de lire sterline.

De ce merită să descoperi Rovereto într-o vacanță de toamnă

Spre deosebire de orașele italiene consacrate, unde principalele obiective turistice sunt adesea înconjurate de mulțimi de vizitatori, Rovereto oferă posibilitatea unei vacanțe într-un ritm mai relaxat.

Centrul istoric poate fi parcurs la pas, iar într-o singură zi pot fi combinate vizitarea castelului medieval, descoperirea muzeelor, plimbările pe străduțele pietruite și pauzele la cafenelele din piețele orașului.

Poziționarea în apropierea Veronei face din Rovereto și o destinație potrivită pentru o excursie de o zi, deși un sejur de două sau trei zile permite explorarea mai atentă a atracțiilor culturale și a împrejurimilor montane.

Pentru cazare, autorul reportajului menționează Hotel Leon d’Oro, aflat la mică distanță de gară și de centrul medieval, unde prețul unei camere de familie cu mic dejun inclus pornea de la aproximativ 164 de lire sterline la momentul documentării.

Rovereto demonstrează că farmecul Italiei nu se găsește doar la Roma, Veneția sau Florența, ci și în orașele mai mici, unde istoria, arta și peisajele naturale se întâlnesc fără aglomerația caracteristică marilor centre turistice.

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